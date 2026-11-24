



لم تعد الأرباح القياسية وحدها كافية لطمأنة «وول ستريت»؛ فموجة البيع التي اجتاحت الأسواق في الأسبوع الماضي، تعكس انتقال المستثمرين من الاحتفاء بنمو الذكاء الاصطناعي إلى اختبار سعر هذا النمو، ومصادر تمويله، وقدرته على توليد عوائد تبرر التقييمات المرتفعة.

في «وول ستريت»، تراجع داو جونز بنسبة 8 % خلال الأسبوع ليغلق عند مستوى 48147.33 نقطة، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ مارس 2020.

كما انخفض مؤشر ناسداك بنحو 10 % إلى مستوى 22617.733 نقطة، مسجلاً أيضاً أكبر تراجع أسبوعي له منذ أكثر من ست سنوات، أما مؤشر «ستاندرد آند بورز» 500 فقد تراجع بنسبة 8.6 % إلى 6910.39 نقاط، مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي له منذ أبريل 2025.

فيما لم تنجح الأرباح القياسية التي حققتها «إنفيديا»، ولا إدراج «أنثروبيك» التاريخي في إنعاش «وول ستريت» أو إثارة حالة من التفاؤل بين المستثمرين؛ إذ غلب الحذر على المشهد العام ودفعت الضغوط البيعية الأسواق إلى تسجيل تراجعات حادة.

وعلى الرغم من ثقل هذين الحدثين في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، بدا واضحاً أن المتعاملين تعاملوا معهما بقدر كبير من التحفظ وسط مخاوف أوسع ضغطت على معنويات السوق ومنعته من التقاط أنفاسه.

وتصدرت شركة إنفيديا واجهة الأحداث خلال نوفمبر، بعد سلسلة من التطورات التي شهدتها، بدأت بالتحقيقات المتعلقة برئيسها التنفيذي السابق جنسن هوانغ، وانتهت باستقالته من منصبه في 12 نوفمبر، وتعيين المديرة المالية كوليت كريس رئيسة تنفيذية مؤقتة، ثم إعادة تعيينه من جديد، وسط تساؤلات بشأن مستقبل الشركة واستراتيجيتها.

شكوك المستثمرين

إن التراجع الذي شهدته أسهم التكنولوجيا الأمريكية بدأ قبل استقالة جنسن هوانغ من رئاسة شركة إنفيديا، مدفوعاً بتزايد شكوك المستثمرين بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحقيق أرباح مستدامة تبرر تقييماتها السوقية المرتفعة، إلى جانب ضخامة الاستثمارات التي تمولها شركات التكنولوجيا الكبرى، والتي يعتمد جزء منها على الاقتراض، بحسب ما يؤكده الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات نيوفيجن لإدارة الثروات، الدكتور ريان ليمند، في تصريحات لـ «البيان».

ويوضح أن تشديد السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وارتفاع أسعار الفائدة مع توقعات باستمرار الضغوط النقدية، أسهما في زيادة تكلفة التمويل وتعميق مخاوف المستثمرين بشأن جدوى التوسعات الاستثمارية في قطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن استقالة هوانغ، إلى جانب التحقيقات التنظيمية والقانونية المرتبطة بشركة إنفيديا، شكلت عوامل إضافية سرّعت وتيرة عمليات البيع، لتتحول أزمة الثقة في قطاع التكنولوجيا إلى موجة تراجعات امتدت آثارها إلى الأسواق العالمية.

يشار إلى أن إنفيديا كانت قد أعلنت إيرادات فصلية قدرها 115.8 مليار دولار، بزيادة 103 % على أساس سنوي، وصافي ربح محاسبي يقارب 65.3 مليار دولار، بارتفاع 105 %، وفق نتائج الربع الثالث من السنة المالية 2027 المنشورة في 17 نوفمبر.

وبلغت إيرادات مراكز البيانات 107.6 مليارات دولار، بزيادة 110 %، فيما توقعت الشركة إيرادات للربع التالي عند 130 مليار دولار، بهامش زيادة أو نقصان 3 %.

وتلك النتائج المالية القياسية التي حققتها «إنفيديا»، وكذلك إدراج شركة أنثروبيك في السوق، لم يكونا كافيين لتهدئة مخاوف المستثمرين، إذ باتت التساؤلات تتجاوز الأداء المالي الحالي للشركات إلى مدى استدامة نموها وقدرتها على تحقيق الربحية مستقبلاً، فضلاً عن مخاطر التمويل وتكاليف الاستثمار المرتفعة.

ويضيف «ليمند» أن تعثر سهم «أنثروبيك» في الجلسة الأخيرة مقارنة بأعلى مستوى سجله خلال أول يوم تداول، يعكس عمق أزمة الثقة التي تواجه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد أن المستثمرين باتوا أكثر حذراً في تقييم آفاق القطاع، مع التركيز على العوائد الفعلية ومدى قدرة الشركات على تحويل الاستثمارات الضخمة إلى أرباح مستدامة.

وجمعت «أنثروبيك» 93.5 مليار دولار في طرحها العام، في أكبر طرح مسجل تاريخيا، وارتفع سهمها 17 % في أول أيام التداول الخميس 19 نوفمبر، لكن الارتفاع لم يستمر، إذ هبط السهم 8.5 % الجمعة إلى 88.91 دولاراً.

وتزامنت إعادة تسعير الذكاء الاصطناعي مع توقعات بمزيد من رفع الفائدة الأمريكية، إذ تتوقع الأسواق بقوة زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع 8 و9 ديسمبر، بينما حذرت عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن التأخر في مواجهة التضخم قد يستلزم زيادات أكبر لاحقاً.

توجهات المستثمرين

وإلى ذلك، تقول رئيسة قسم محللي الأسواق المالية في «سي جي إنفست»، أسيل العرنكي، إن التراجعات الحادة التي تشهدها الأسواق العالمية تعكس تحولاً في توجهات المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي، إذ لم تعد الأسواق تكتفي بنمو الإيرادات والأرباح، بل باتت تركز بصورة أكبر على مدى استدامة هذا النمو وقدرة الشركات على تحقيق عوائد فعلية تبرر تقييماتها السوقية المرتفعة.

وتوضح أن أرباح «إنفيديا» القياسية، على الرغم من قوتها، لا تعني بالضرورة استمرار صعود الأسواق، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من توقعات النمو المستقبلية جرى تسعيره مسبقاً، وبالتالي، لم تعد النتائج المالية القوية وحدها كافية لدفع الأسهم إلى مستويات أعلى، ما لم تتجاوز سقف التوقعات المرتفع لدى المستثمرين.

وفيما يتعلق بطرح «أنثروبيك»، تشير العرنكي إلى أن ضخامة الطرح والتقييمات السوقية المرتفعة تعيدان فتح النقاش حول مدى عدالة تقييم شركات الذكاء الاصطناعي مقارنة بربحيتها الفعلية، لا سيما في ظل الالتزامات المالية الضخمة المرتبطة بالاستثمار في البنية التحتية الحاسوبية.

المفارقة الاقتصادية تكمن في أن ما يمثل إيرادات وأرباحاً قياسية لشركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وفي مقدمتها إنفيديا، يمثل في المقابل نفقات رأسمالية ضخمة للشركات المطورة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن ثم، فإن نجاح الحلقة الأولى من سلسلة القيمة لا يعني بالضرورة نجاح المنظومة الاستثمارية بأكملها، ما لم تتمكن الشركات من تحويل هذه الاستثمارات إلى تدفقات نقدية مستدامة.

وتلفت العرنكي إلى أن الضغوط التضخمية المستمرة والمخاوف من تشديد السياسة النقدية الأمريكية تشكل عوامل إضافية تضغط على الأسواق، إذ تؤدي إلى ارتفاع تكلفة التمويل وخفض القيمة الحالية للأرباح المستقبلية، ما يجعل التقييمات المرتفعة لشركات التكنولوجيا أكثر عرضة للتصحيح.

وعلى الصعيد الهيكلي، تؤكد أن ارتفاع مستويات التركّز في المؤشرات الأمريكية واعتمادها بدرجة كبيرة على عدد محدود من شركات التكنولوجيا العملاقة يضاعفان حدة التراجعات، بالتزامن مع عمليات جني الأرباح وتقليص المراكز الاستثمارية عالية المخاطر، فضلاً عن احتمالات التسييل القسري للمراكز الممولة بالرافعة المالية.

موجة التراجعات

أما انتقال موجة التراجعات إلى البورصات الأوروبية والآسيوية، فترجعه إلى الترابط الوثيق بين الأسواق المالية العالمية، وسلاسل توريد أشباه الموصلات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، إلى جانب اتجاه المؤسسات الاستثمارية إلى خفض انكشافها على الأصول عالية المخاطر بصورة عامة.

وفي أوروبا، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي الإقليمي بنسبة 5.80 % على مدار الأسبوع الماضي، مسجلاً بذلك أسوأ أداء أسبوعي له منذ أواخر مارس 2025، ليختتم تعاملات يوم الجمعة عند مستوى 625.65 نقطة.

وفي آسيا، سجل مؤشر نيكاي الياباني تراجعاً أسبوعياً بنسبة 7.70 %، فاقداً نحو 4,705.70 نقاط، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 56,436.65 نقطة.

وتقول العرنكي إن الأسواق لا تعيد تقييم مستقبل الذكاء الاصطناعي باعتباره ثورة تكنولوجية، بقدر ما تعيد تقييم جدواه الاقتصادية والاستثمارية في ضوء الأسعار الحالية، مشددة على وجود فارق جوهري بين نجاح التكنولوجيا ونجاح الاستثمار فيها عند مستويات تقييم مبالغ فيها.

وتستبعد إمكانية الجزم في الوقت الراهن بأن الأسواق تواجه انفجار فقاعة مماثلة لفقاعة شركات الإنترنت «الدوت كوم» عام 2000، لكنها تحذر من أن استمرار تراجع شهية المخاطرة، وارتفاع تكلفة التمويل، واحتمالات تباطؤ الإنفاق الرأسمالي خلال عام 2027، قد يحوّل التصحيح الحالي إلى موجة هبوط أكثر عمقاً.

وتختتم حديثها بالقول إن المرحلة المقبلة ستكون بمثابة اختبار حقيقي لربحية شركات الذكاء الاصطناعي وقدرتها على توليد التدفقات النقدية وتحقيق عائد مجزٍ على رأس المال المستثمر، بعدما كانت المرحلة السابقة مدفوعة بصورة أساسية بالتوقعات وآفاق النمو المستقبلية. وبعبارة أخرى، انتقلت الأسواق من تسعير وعود الذكاء الاصطناعي إلى المطالبة بإثبات جدواه الاقتصادية، ومن الرهان على حجم الفرصة إلى قياس العائد الفعلي المتحقق منها.

مخاوف أوسع

وإلى ذلك، يقول كبير محللي الأسواق المالية في شركة FXPro، ميشال صليبي، إن موجة البيع القوية التي شهدتها أسهم قطاع التكنولوجيا، ولا سيما أسهم شركتي إنفيديا وأنثروبيك، لا ترتبط فقط بأداء إنفيديا ونتائجها المالية، بل تعكس مجموعة أوسع من المخاوف المرتبطة بارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا، وحجم الإنفاق الاستثماري الضخم في قطاع الذكاء الاصطناعي، ومدى قدرة هذه الشركات على تحويل استثماراتها إلى أرباح مستدامة.

ويوضح صليبي أن المخاوف تتزايد أيضاً بشأن احتمال فرض قيود تنظيمية على قطاع التكنولوجيا، إلى جانب تصاعد توقعات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة خلال شهر ديسمبر، وهو ما انعكس على قوة الدولار، وأثر في عوائد سندات الخزانة، وألقى بظلاله على أداء أسواق الأسهم بصورة مباشرة وغير مباشرة.

ويضيف أن موجة البيع الأخيرة تزامنت مع حالة من الضبابية بشأن إنفيديا وإدارتها واستمرارية استراتيجيتها الاستثمارية، مشيراً إلى أن هذا القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على التوقعات المستقبلية، وعلى قدرة الشركات على مواصلة الإنفاق والاستثمار بوتيرة قوية تتيح لها تحقيق مزيد من النمو والأرباح.

ويتابع أن التطورات الأخيرة سلطت الضوء على حساسية قطاع التكنولوجيا تجاه أي تغير في توقعات النمو والإنفاق، خصوصاً في ظل التقييمات المرتفعة التي تتمتع بها أسهمه، الأمر الذي زاد من مخاوف المستثمرين ودفع بعضهم إلى التخارج من هذه الأسهم وتقليص انكشافهم على الأصول عالية المخاطر.

ويؤكد أن الأسبوع الجاري يمثل محطة مهمة لتحديد اتجاه الأسواق، إذ ستتضح خلاله قدرة الأسهم التكنولوجية على استعادة التوازن أو استمرار الضغوط البيعية، مشدداً على أن البيانات المرتبطة بالتضخم ستكون من أبرز العوامل المؤثرة في شهية المستثمرين للمخاطرة، ومدى استعدادهم للعودة إلى الأصول ذات التقييمات المرتفعة.