لندن - رويترز

تستعد الشركات الأوروبية المدرجة في البورصات لتسجيل أقوى موسم لإعلان نتائج الأعمال خلال 4 سنوات، مع توقعات بارتفاع أرباح الربع الثالث 25 %، مدفوعة بالقفزة الكبيرة في أرباح شركات الطاقة والبنوك، فيما يرجح المحللون تسارع وتيرة النمو خلال الربع الرابع، لتتفوق أوروبا على الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 2023.

وقال توماس هيلديبراندت، مدير المحافظ الاستثمارية الأول لدى شركة «إيفلي»: إن العام الحالي يشهد بالتأكيد نمواً استثنائياً في الأرباح على مستوى العالم، ولا سيما في أوروبا.

ومع اقتراب موسم إعلان النتائج من نهايته، يتساءل المستثمرون عما إذا كان هذا الزخم قادراً على الاستمرار، في وقت تواجه فيه الأسواق اضطرابات جديدة. وأظهرت مقابلات أجرتها رويترز مع مديري صناديق واستراتيجيين في البنوك 5 مؤشرات رئيسية ترسم ملامح أداء الشركات الأوروبية.



تقلص الفجوة بين أوروبا والولايات المتحدة

رغم استمرار التوقعات بتخلف مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» الأمريكي من حيث نمو الأرباح، فإن الفجوة بينهما أصبحت أضيق مما كان متوقعاً، عقب سلسلة من المراجعات الصعودية لتقديرات الأرباح.

وقال جان لويس ناكامورا، رئيس قطاع الأسهم عالية القناعة الاستثمارية لدى «فونتوبل»: إن الأسواق ربما قللت من تقدير سرعة التعافي الصناعي الذي تشهده أوروبا، مشيراً إلى شركات تصنيع المعدات والمؤسسات العاملة في مجالات شبكات الكهرباء والتحول إلى الطاقة الكهربائية.

لكنه حذر من أن تقلص الفجوة قد يكون مؤقتاً، إذا عاودت أرباح شركات التكنولوجيا الأمريكية تسارعها.

وتشير بيانات «إل إس إي جي آي بي إي إس» إلى أن نمو أرباح الشركات الأوروبية قد يصل إلى 40 % خلال الربع الرابع، متجاوزاً نظيره الأمريكي للمرة الأولى منذ عام 2023، قبل أن تعود أوروبا إلى التخلف عن الولايات المتحدة مجدداً.



الطاقة تقود الطفرة

كان قطاع الطاقة المحرك الأكبر لطفرة الأرباح الأوروبية، بعدما قفزت أرباح شركاته بأكثر من 150 %، مع ارتفاع أسعار النفط والغاز بفعل الحرب مع إيران.

لكن المساهمة الاستثنائية لقطاع الطاقة يصعب تكرارها، ما يحول أنظار المستثمرين إلى قدرة القطاعات الأخرى على مواصلة دفع نمو الأرباح وتعويض التراجع المتوقع في مساهمة الطاقة.

وقال هيلديبراندت: إن استدامة تعافي أرباح الشركات الأوروبية ستعتمد على قدرة الاستثمارات المرتبطة بالتحول في قطاع الطاقة ومراكز البيانات والبنية التحتية على توليد نمو أوسع نطاقاً.

ويتوقع «دويتشه بنك» تحقيق نمو واسع النطاق في أرباح الشركات بنحو 10 % خلال عام 2027، حتى مع تراجع أرباح قطاع الطاقة.

وخلال الربع الثالث، استحوذ قطاع الطاقة على نحو 63 % من إجمالي نمو أرباح الشركات المدرجة على مؤشر «ستوكس 600»، فيما أسهم قطاعا البنوك والتكنولوجيا معاً بنحو 27 %، كما أضاف قطاعا الرعاية الصحية والصناعة إلى نمو الأرباح.



البنوك محرك رئيسي

كانت البنوك من أبرز المساهمين في نمو أرباح الشركات الأوروبية، إذ تشير تقديرات «إل إس إي جي» إلى ارتفاع أرباح القطاع المالي 30 %.

لكن المستثمرين يرون أن الأرقام الإجمالية القوية تخفي تفاوتات كبيرة بين المؤسسات العاملة في القطاع.

وقال أندريا سكوري، مدير المحافظ الاستثمارية الأول لدى «ليمانيك»: إن شركته لا تزال تتبنى نهجاً انتقائياً للغاية تجاه البنوك، مشيراً إلى أن العديد من المقرضين استفادوا بالفعل من ارتفاعات كبيرة في تقييماتهم السوقية، بعدما عززت أسعار الفائدة المرتفعة مستويات ربحيتهم.

وأضاف أن استقرار منحنى العائد أو تسطحه قد يضغط على ربحية البنوك، من خلال تقليص هوامش الإقراض.

من جانبه، قال ناكامورا: إن ضعف إنفاق الأسر والاستثمارات العقارية لا يوفران فرصاً كبيرة لنمو القروض، ما يجعل تمويل الإنفاق الرأسمالي للشركات أحد المحركات القليلة المتبقية لنمو الإقراض.

وسجلت التعديلات على توقعات أرباح البنوك اتجاهاً سلبياً خلال أكتوبر.



هوامش الأرباح عند مستوى قياسي

وصلت هوامش أرباح الشركات الأوروبية الكبرى إلى مستوى قياسي بلغ 13.5 %، وفقاً لتقديرات «دويتشه بنك».

وقال غيوم جيسون، استراتيجي الأسهم لدى «غولدمان ساكس»: إن اتساع الهوامش يعكس قدرة الشركات على تمرير زيادات الأسعار والانضباط في إدارة التكاليف، وليس تحقيق مكاسب في الإنتاجية، موضحاً أن نحو 2 % فقط من الشركات الأوروبية قدمت حتى الآن تقديرات كمية للمكاسب التي حققتها أرباحها بفضل الذكاء الاصطناعي.

كما أثبتت الشركات الأوروبية قدرة أكبر من المتوقع على تحمل ارتفاع تكاليف الطاقة.

لكن جيسون حذر من أن التأثير السلبي لارتفاع أسعار الطاقة قد يظهر بعد فترة زمنية، مشيراً إلى احتمال تعرض هوامش الأرباح لانكماش كبير إذا لم تتراجع أسعار السلع الأولية بعد فصل الشتاء.

وأضاف أن السؤال الأساسي يتمثل في قدرة هوامش الأرباح على مواصلة الارتفاع انطلاقاً من مستويات تقترب بالفعل من أرقام قياسية، معرباً عن شكوكه في إمكانية تحقيق مزيد من الارتفاع على المدى القصير.

وتشير تقديرات «إل إس إي جي» إلى أن الفجوة بين نمو الأرباح ونمو الإيرادات ستصل إلى ذروتها في أواخر عام 2026، قبل أن تبدأ في التقلص خلال عام 2027.



قطاعات تواجه ضغوطاً

رغم قوة نمو أرباح الشركات الأوروبية، فإن ذلك لم يدفع المستثمرين إلى الإقبال على جميع قطاعات السوق.

وقال كارلو فرانشيني، رئيس قطاعي التمويل والخزانة لدى بنك «بانكا إيفيجيست»: إن أوروبا تستحق زيادة الوزن النسبي في المحافظ الاستثمارية، نظراً لما لا تزال تتمتع به من فرص كبيرة للنمو.

لكنه حذر من أن استمرار ارتفاع تكاليف الطاقة قد يقوض القدرة التنافسية لقطاعات مثل الكيماويات والسيارات، فضلاً عن تغذية الضغوط التضخمية ودفع أسعار الفائدة إلى مستويات أعلى.

وأشار أيضاً إلى ضرورة تجنب الاستثمار في قطاع السلع الفاخرة، الذي يواجه بالفعل ضعف الطلب الصيني وزيادة حذر المستهلكين.

وكتب محللو «باركليز» أن قطاع السلع الاستهلاكية الأوسع نطاقاً لا يزال يشهد خفضاً صافياً لتوقعات الأرباح.