

استقرت المؤشرات الأوروبية في مستهل تعاملات الثلاثاء مع انحسار ‌زخم الارتفاع ​الذي قاده قطاع التكنولوجيا ودفعها إلى تسجيل أقوى أداء في 6 أشهر، بينما ربح سهم شركة سانوفي بعد إعلانها الاستحواذ على شركة إنسميد التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً.

وارتفع ⁠المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% إلى 637.43 نقطة بحلول الساعة 0810 بتوقيت جرينتش بعد أن سجل أمس أكبر قفزة يومية منذ ‌أوائل مايو.

وصعدت أسهم شركات التكنولوجيا الأوروبية بأكثر من 4% الاثنين في أكبر قفزة ‌يومية منذ أوائل أبريل، بعد ‌أن أدت إعادة جنسن هوانج بشكل مفاجئ لمنصب ‌الرئيس التنفيذي لشركة ‌إنفيديا الأمريكية لصناعة الرقائق إلى زيادة الإقبال على المخاطرة في هذا القطاع. ​ومع ذلك، ‌تلاشى الارتفاع ​الثلاثاء، وانخفض المؤشر 0.3%.

وتراجع ⁠سهم شركة أيكسترون 7.7%، ليتخلى عن جزء من مكاسب الجلسة السابقة بعدما خفض بنك ​يو. بي. إس ⁠توصيته للشركة ⁠المصنعة لأنظمة الرقائق.

وزاد سهم شركة سانوفي 4.5% بعد أن أعلنت شركة الأدوية أنها ستستحوذ على نظيرتها ⁠الأمريكية إنسميد مقابل 41 مليار دولار، في أكبر خطوة حتى الآن في إطار جهود الرئيسة التنفيذية بيلين جاريجو لإعادة هيكلة شركة الأدوية الفرنسية.

وارتفع مؤشر قطاع الرعاية الصحية الأوسع نطاقاً 0.6%، ليتفوق على نظرائه.

وصعد سهم شركة بالفور بيتي 5%، ​مما عزز أداء قطاع البناء والمواد بعد أن أعلنت مجموعة البناء أن إيرادات العمليات من المتوقع أن تزيد بنسبة 10% مقارنة بعام 2025.