

ارتفعت المؤشرات اليابانية بقوة في ختام تداولات الثلاثاء، وارتفع المؤشر نيكاي بعد أن أعادت ​شركة إنفيديا جنسن هوانغ لمنصب الرئيس التنفيذي، ما أدى إلى ارتياح ‌دفع أسهم ​الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي للصعود، على الرغم من استمرار التساؤلات حول آفاق هذا القطاع.



وارتفع المؤشر نيكاي 3.91 % ليغلق عند 58644.63 نقطة بعد أن قفز بنسبة وصلت إلى 5.01 % في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.47 % إلى 3764.88 نقطة، متعافياً من انخفاض يوم الجمعة ⁠الذي بلغ نحو 4 %. وكانت أسواق طوكيو مغلقة الاثنين بسبب عطلة رسمية.



وقال ماساهيرو إيتشيكاوا المحلل في سوميتومو ميتسوي دي.إس لإدارة الأصول: «قدمت هذه الأخبار الإيجابية ذريعة جيدة لإعادة شراء الأسهم. ونظراً لأن السوق انخفضت بشكل ‌حاد للغاية، فإن الارتداد الناتج عن تغطية المراكز القصيرة تبين أنه كبير أيضاً».

أصبحت اليابان سوقاً تجارية رئيسية في مجال الذكاء الاصطناعي، تشمل شركات لتصنيع معدات الرقائق الإلكترونية، ‌وموردين للمكونات الإلكترونية، وشركات للصناعات ذات الصلة بمراكز البيانات.

وتصدرت الأسهم ‌المرتبطة بإنفيديا الارتفاع. ولم يتم تداول أسهم إيبيدن لتغليف الرقائق، التي تحقق ‌نحو 30 % من مبيعاتها ‌من إنفيديا، حتى إغلاق السوق بسبب وفرة أوامر الشراء عند الحد الأقصى اليومي للسعر. وقفز سهم مورد رئيسي ​آخر، وهو سهم ‌موراتا للتصنيع، 14.89 % إلى ​الحد الأقصى اليومي.

وقفز سهم أدفانتست 12.45 ⁠%، وهو أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية منذ أواخر يوليو، في حين صعد سهم فوروكاوا إلكتريك 11.54 %، وهو أكبر ارتفاع له بالنسبة المئوية في ​غضون شهرين ونصف ⁠الشهر.

وارتفع 167 سهماً ⁠على المؤشر نيكاي مقابل تراجع 58 سهماً.

وكانت إنفيديا، التي تعتبر مؤشراً رئيسياً لقطاع الذكاء الاصطناعي، قد أعلنت استقالة هوانغ في 12 نوفمبر، ما ساهم في إشعال موجة بيع عالمية للأسهم الأسبوع الماضي.

ومع ذلك، قال محللون إن عودة هوانغ لا تسهم كثيراً في تبديد الضبابية المحيطة بالقيود المفروضة على بناء مراكز البيانات أو تحسين توقعات ربحية ‌الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال شينجو آيدي محلل الأسهم في معهد إن.إل.آي للأبحاث: «ازدادت حالة ضبابية فعلياً بشأن ​مدى تشديد القيود على الصين في المستقبل».

وأضاف «سواء أكانت القيود على بناء مراكز البيانات أم ضوابط التصدير المفروضة على الصين، فإن هذه القضايا قد تستمر لمدة تتراوح بين 6 أشهر وسنة. وخلال تلك الفترة، من المرجح أن تتأرجح السوق صعوداً ​وهبوطاً استجابة لتصريحات كبار ‌المسؤولين والعناوين الرئيسية المختلفة».