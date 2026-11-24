نيويورك - وكالات

تراجعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الثلاثاء، بفعل تراجع التدفقات الاستثمارية وتصاعد المخاوف بشأن أسعار الفائدة.

وانخفضت عملة بتكوين بنسبة 1.86 % إلى 59971 دولاراً، والإيثريوم 2.3 % إلى 1685 دولاراً، وهبطت سولانا 2.8 % إلى 70.81 دولاراً، ودوجكوين 1.6 % إلى 0.0557 دولار.

وسجلت صناديق البتكوين صافي سحوبات بقيمة 1.8 مليار دولار خلال الأسبوع الماضي.

وتأتي هذه الموجة البيعية في سوق الأصول الرقمية امتداداً لحالة الحذر التي تسيطر على شهية المخاطرة في الأسواق العالمية، حيث يترقب المستثمرون مسار السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وسط مؤشرات التضخم التي تعزز التوقعات بالإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى إعادة تقييم احتمالات التشديد النقدي.

وعادة ما تؤدي بيئة الفائدة المرتفعة إلى زيادة جاذبية السندات الحكومية والأصول ذات العائد الثابت منخفضة المخاطر، ما يدفع مديري الصناديق والمؤسسات الكبرى إلى تقليص مراكزهم في الأصول عالية التذبذب مثل العملات المشفرة لتعزيز السيولة.

كما ساهم كسر بتكوين لمستوى الدعم النفسي المهم عند حاجز 60 ألف دولار في تفعيل أوامر وقف الخسارة الآلية وتصفية جزء من المراكز الممولة بالرافعة المالية في أسواق المشتقات، الأمر الذي ضاعف من وتيرة الهبوط وامتد أثره سريعاً إلى العملات البديلة الكبرى، مثل إيثريوم وسولانا ودوجكوين.

ويرى محللون أن قدرة السوق على استعادة توازنه خلال الجلسات المقبلة ستظل مرهونة بتوقف نزيف الصناديق المؤسسية، وعودة السيولة الشرائية للدفاع عن مناطق الدعم الفنية الحالية، بالتزامن مع وضوح الرؤية بشأن البيانات الاقتصادية الأمريكية المقبلة.