

ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الإثنين، مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية، وتصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار أسعار الفائدة.

وصعدت عملة بتكوين 1.1% إلى 61319 دولاراً، والإيثريوم 0.42% إلى 1721 دولاراً، وزادت سولانا 3.3% إلى 72.27 دولاراً، وإكس آر بي 1.7% إلى 0.94 دولار، ودوجكوين 0.60% إلى 0.0554 دولار.

وتأتي هذه التحركات في وقت تترقب فيه الأسواق العالمية صدور بيانات التضخم الأمريكية، التي تعد من أبرز المؤشرات المؤثرة في توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية، إذ يراقب المستثمرون مدى قدرة الضغوط السعرية على التراجع، وما إذا كانت البيانات ستمنح البنك المركزي مساحة للمضي قدماً نحو خفض أسعار الفائدة أو الإبقاء عليها عند مستوياتها الحالية لفترة أطول.

وتؤثر توقعات أسعار الفائدة بصورة مباشرة في شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر، وفي مقدمتها العملات المشفرة، إذ يؤدي ارتفاع تكاليف الاقتراض وتشديد الأوضاع المالية إلى زيادة جاذبية الأدوات الاستثمارية الأقل مخاطرة، بينما تدعم التوقعات بخفض الفائدة تدفق السيولة نحو الأصول الرقمية والأسهم وغيرها من الاستثمارات ذات المخاطر المرتفعة.

كما تترقب الأسواق تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي، بحثاً عن إشارات بشأن توقيت التحولات المحتملة في السياسة النقدية، خصوصاً في ظل استمرار حالة عدم اليقين بشأن مسار التضخم والنمو الاقتصادي الأمريكي.

وعلى صعيد آخر، لا تزال المخاوف المرتبطة بتقييمات شركات التكنولوجيا والإنفاق المتزايد على الذكاء الاصطناعي تلقي بظلالها على الأسواق، وسط تساؤلات بشأن قدرة الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق. وتزيد هذه المخاوف من تقلبات الأصول عالية المخاطر، بما فيها العملات المشفرة، التي باتت تتحرك بدرجة أكبر بالتوازي مع توجهات أسواق الأسهم والتغيرات في السيولة العالمية.

وفي ظل هذه العوامل، تظل تحركات العملات الرقمية مرهونة بتطورات البيانات الاقتصادية الأمريكية، واتجاهات السياسة النقدية، ومدى تحسن شهية المستثمرين للمخاطرة خلال الفترة المقبلة.