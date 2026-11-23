عززت شركات ورجال أعمال من دولة الإمارات حضورهم في التعاملات التجارية مع تركمانستان، بعدما أبرموا اتفاقيات لشراء خيوط القطن ودقيق القمح، ضمن خمس صفقات تجارية، بلغت قيمتها الإجمالية 4.09 ملايين دولار، خلال جلسة تداول، عقدتها بورصة السلع والمواد الخام الحكومية في تركمانستان يوم 21 نوفمبر الجاري.

وتوزعت الصفقات بين مشترين من الإمارات وأفغانستان، في مؤشر على تنوع الطلب الخارجي على المنتجات التركمانية، التي تشمل المشتقات النفطية والمنتجات الزراعية والمنسوجات، بحسب ما أوردته وكالة «ترند» للأنباء، نقلاً عن بيان صادر عن البورصة.

وأوضحت البيانات أن رجال أعمال أفغاناً أبرموا اتفاقيات مع شركة «تركمان نفط» الحكومية لشراء وقود الديزل المعالج بالهيدروجين، إلى جانب اتفاقيات مع شركات محلية لشراء زيت بذور القطن المكرر من الدرجة الأولى، وفي المقابل اتجهت مشتريات رجال الأعمال الإماراتيين إلى خيوط القطن ودقيق القمح من الدرجة الأولى، اللذين تنتجهما شركات تركمانية.

وتبرز هذه التعاملات تنوع السلع التي تستقطب المشترين الإماراتيين في السوق التركمانية، إذ تجمع بين مدخلات الصناعات النسيجية والمنتجات الغذائية الأساسية، بما يوسع نطاق التبادل التجاري بعيداً عن الاقتصار على قطاع واحد.

وتكتسب هذه الصفقات أهمية في ضوء تنوع القاعدة الإنتاجية، التي تعتمد عليها تركمانستان في صادراتها، حيث تشكل قطاعات الطاقة والمنسوجات والزراعة والغذاء ركائز رئيسية للتجارة الخارجية.

وتتيح البورصة للمشترين الدوليين الوصول إلى منتجات الشركات الحكومية والقطاع الخاص المحلي، من خلال آلية تداول منظمة، تتضمن إبرام العقود وتسجيلها، والإعلان عن الأسعار وفقاً للمعاملات المنفذة.

ولا تأتي الصفقات الأخيرة بمعزل عن مسار أوسع من التعاملات بين الشركات الإماراتية والمنتجين التركمان، إذ شهدت جلسات سابقة خلال العام الجاري إقبالاً من رجال أعمال إماراتيين على شراء منتجات متنوعة، شملت الغاز المسال والمشتقات النفطية وخيوط القطن والأقمشة والمنتجات الزراعية.

وفي تعاملات الأسبوع الأول من نوفمبر شارك رجال أعمال من الإمارات وأفغانستان ودول أخرى في شراء منتجات تركمانية، من بينها الغاز المسال المنتج لدى شركتي «تركمان نفط» و«تركمان خيميا»، فيما شملت الصادرات الأخرى ألياف القطن وخيوطه ودقيق القمح والمنتجات النسيجية، بحسب بيانات رسمية تركمانية، كما سجلت البورصة في 30 أكتوبر صفقات بقيمة إجمالية، تجاوزت مليون دولار مع مشترين من الإمارات وتركيا، لشراء دقيق القمح من الدرجة الأولى وخيوط القطن ومنتجات أخرى، ما يعكس استمرار الطلب الإماراتي على السلع التركمانية، وتعدد مجالات التبادل التجاري.

وتأسست بورصة السلع والمواد الخام الحكومية في تركمانستان عام 1994، وتعد المنصة الرئيسية المنظمة لتجارة السلع في البلاد، حيث تتولى تنظيم جلسات التداول وربط المنتجين والمصدرين بالمشترين من الأسواق الخارجية، إلى جانب تسجيل عقود التصدير والاستيراد، ونشر الأسعار الاسترشادية للسلع المتداولة.

وتشمل قائمة منتجاتها النفط والغاز ومشتقاتهما والبتروكيماويات والبوليمرات والألياف والخيوط القطنية والمنسوجات ومواد البناء والمنتجات الغذائية والمواد الكيميائية والآلات، بما يجعلها قناة رئيسية لتسويق الإنتاج التركماني في الأسواق الدولية.

وتعكس الصفقات الأخيرة استمرار تنوع العلاقات التجارية بين الإمارات وتركمانستان، مع اتساع نطاق مشتريات الشركات الإماراتية ليشمل المنتجات الصناعية والزراعية والغذائية، والاستفادة من منصات التداول المباشر للوصول إلى الموردين والمنتجين في أسواق آسيا الوسطى.