

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، ​الاثنين، مع انتعاش أسهم قطاع التكنولوجيا من ‌موجة ​بيع، قادتها أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وكبدت السوق أكبر خسائرها الأسبوعية منذ أواخر مارس 2025.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.3 % إلى 627.61 نقطة بحلول الساعة 0814 ⁠بتوقيت جرينتش، وربح المؤشر داكس الألماني 0.3 % ليتصدر مكاسب المؤشرات الرئيسية في أوروبا.

ويأتي هذا الانتعاش بعد انخفاض المؤشر ستوكس ‌600 بنسبة تقارب 6 % الأسبوع الماضي مع تراجع المعنويات تجاه أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، بسبب ‌المخاوف من عدم تحقيق عوائد سريعة من الاستثمارات الضخمة في هذا القطاع، إضافة إلى فقدان شركة «أنثروبيك» المطورة ‌لأداة كلود الزخم بعد طرحها العام الأولي في البورصة الأمريكية.

وارتفع ​مؤشر التكنولوجيا ‌الأوروبي 1.3 ​%، الاثنين، وزاد سهم (إيه.إس.إم.إل) ⁠2.8 %، وربح سهم بي.إي لأشباه الموصلات 4 %، ليكونا من أكبر الرابحين.

وجاءت أسهم شركات ​التعدين ⁠في المرتبة ⁠التالية بارتفاعها 1 %، مع زيادة أسعار الذهب 3% مرتفعة من أدنى مستوى لها في ⁠14 شهراً.

وتراجع سهم جوليوس باير 2.8 % رغم إعلان البنك زيادة الأرباح المعدلة قبل الضرائب على مدى 10 أشهر بنسبة 17 %، في ظل تقييم المستثمرين لتباطؤ التدفقات ‌الصافية مع استمرار البنك في تقليص علاقاته مع العملاء الذين يشكلون ​مخاطر عالية.

وتصدر سهم أبيفاكس المؤشر ستوكس 600 بقفزة قاربت 10 % بعد أن نفت الشركة تقريراً أصدره أحد البائعين على المكشوف.