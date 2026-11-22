توقع شون دافي، وزير النقل الأمريكي، عودة حركة السفر الجوي في الولايات المتحدة إلى طبيعتها بحلول نهاية يوم الاثنين، بعد موجة اضطرابات واسعة أدت إلى إلغاء وتأخير عشرات الآلاف من الرحلات، وأربكت عمليات شركات الطيران لأكثر من أسبوع.

وقال دافي، في مقابلة مع برنامج «ميت ذا برس» على شبكة «إن بي سي»، إن حركة الطيران ستشهد تحسناً تدريجياً اعتباراً من الأحد، مشيراً إلى أن شركات الطيران تحتاج إلى بعض الوقت لإعادة تنظيم أطقمها وطائراتها واستعادة انتظام جداول التشغيل.

وأضاف: «سنبدأ برؤية الأمور تتحسن اليوم، لكنني أعتقد أنها ستعود إلى طبيعتها غداً».

وجاءت التوقعات بعد اضطرابات شهدها قطاع الطيران الأمريكي خلال نوفمبر، إثر قرار إدارة الطيران الفيدرالية في 13 نوفمبر وقف إقلاع الرحلات على مستوى البلاد، بسبب مشكلات في أنظمة الاتصالات المستخدمة في مراقبة الحركة الجوية.

واستمر التوقف نحو خمس ساعات، قبل السماح باستئناف الرحلات، إلا أن تداعياته امتدت إلى عمليات شركات الطيران، مع استمرار التأخيرات والإلغاءات وإعادة ترتيب جداول الرحلات، نتيجة اختلال توزيع الطائرات والأطقم.

وبحسب بيانات نقلتها «رويترز» عن موقع «فلايت أوير» (FlightAware)، تجاوز عدد الرحلات الملغاة 18 ألف رحلة خلال ثلاثة أيام من الاضطرابات، فيما اقترب عدد الرحلات المتأخرة من 28 ألف رحلة، ما يعكس حجم الضغط الذي تعرضت له شبكة النقل الجوي الأمريكية.

وأرجع مسؤولون الخلل إلى مشكلات في شبكة الاتصالات وأجهزة التوجيه المستخدمة في مراكز مراقبة الحركة الجوية، بعدما تسبب تدفق البيانات في زيادة الضغط على الأنظمة، الأمر الذي سلط الضوء على الحاجة إلى تحديث البنية التحتية التقنية لقطاع الطيران.

وقدّر دافي الأثر الاقتصادي للاضطرابات بمليارات الدولارات، فيما أشارت تقديرات شركة «برنشتاين» إلى احتمال تكبد أكبر أربع شركات طيران أمريكية خسائر في الأرباح بنحو 345 مليون دولار.

وفي إطار معالجة هذه المشكلات، دعا وزير النقل الأمريكي الكونغرس إلى توفير 50 مليار دولار لتحديث أنظمة مراقبة الحركة الجوية والمطارات، في ظل اعتماد أجزاء من شبكة الطيران على تجهيزات وتقنيات قديمة.