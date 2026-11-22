تحول الاستثمار في أسهم الذكاء الاصطناعي الصينية، الذي كان في السابق رهاناً رائجاً مع تسابق عمالقة التكنولوجيا في البلاد للحاق بالولايات المتحدة، إلى استراتيجية خاسرة، فقد فقدت الأسهم المدرجة ضمن ثلاثة مؤشرات تركز على التكنولوجيا قيمة سوقية مجمعة بلغت 1.7 تريليون دولار منذ نهاية يونيو، وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ».

وسرعان ما تبددت المكاسب التي تضاعفت مرات عدة خلال النصف الأول من العام، ودفعت أسهم شركات مثل «زي إيه آي»، المطورة الناشئة لنماذج الذكاء الاصطناعي، و«تشونغجي إنولايت»، المصنعة للوحدات الضوئية، إلى مستويات قياسية.

وأصاب انحسار الطفرة العالمية للذكاء الاصطناعي الصين على وجه الخصوص بضرر بالغ، إذ جعلت التقييمات المبالغ فيها، والاعتماد على الدعم الحكومي الأسهم عرضة للخسائر بمجرد ظهور مؤشرات الضعف، كما تتعرض جاذبية الذكاء الاصطناعي الصيني، بوصفه بديلاً أقل تكلفة للنماذج الأمريكية الأعلى سعراً، ومساعي البلاد لبناء سلسلة توريد مكتفية ذاتياً للرقائق، لاختبار جديد مع تشديد الولايات المتحدة القيود على صادرات التكنولوجيا.

وتتجه السوق إلى جلسة أخرى مضطربة، يوم الاثنين، بعدما تحولت المخاوف بشأن جدوى الاستثمار في الذكاء الاصطناعي إلى موجة بيع واسعة النطاق في الولايات المتحدة، وتراجع صندوق متداول تابع لشركة «كرين شيرز»، يتتبع مؤشر «ستار 50» الصيني، بأكثر من 4 % خلال التداولات الأمريكية.

وقال بوش تشو، مدير استثمارات الأسهم الصينية لدى «أبردين إنفستمنتس»: «بصفتنا مديرين لصناديق استثمار في الصين فإن التقلبات الحادة التي شهدناها هذا العام وموجة البيع خلال النصف الثاني تركتنا، بصراحة، عاجزين تقريباً عن التعليق». وأضاف: «يشعر المستثمرون بالقلق إزاء تباطؤ الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي، وكذلك بشأن مدى استدامة الأعمال المرتبطة بسلاسل التوريد بين الولايات المتحدة والصين».

وتمثل هذه التطورات وضعاً مؤلماً للمستثمرين الذين اندفعوا وراء صعود أسهم الذكاء الاصطناعي الصينية، بعدما أذهلت «لحظة ديب سيك» العالم. وباتت المؤشرات التكنولوجية الصينية الرئيسية الثلاثة تتكبد جميعها خسائر منذ بداية العام، في حين لا تزال المؤشرات الرئيسية المناظرة في الولايات المتحدة وتايوان وكوريا الجنوبية تحقق مكاسب.