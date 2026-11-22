ترفع شركات التكنولوجيا التي تبيع معدات مراكز البيانات أسعار خوادم الذكاء الاصطناعي المدعومة بمعالجات «إنفيديا» بصورة كبيرة، بعد أشهر من توقيع العقود مع المشترين، في ظل انتقال الارتفاع الحاد في تكاليف البنية التحتية للذكاء الاصطناعي إلى العملاء.

وتبيع شركات من بينها «ديل» و«إتش بي إي» و«لينوفو» و«سوبرمايكرو» خوادم تضم مكونات مثل وحدات معالجة الرسومات، وهي المعالجات الرئيسية المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، التي تنتجها شركات مثل «إنفيديا» و«إيه إم دي»، إلى جانب رقائق الذاكرة ومعدات الشبكات، للعملاء الذين ينشئون مراكز بيانات خاصة بهم. وعادة ما تُبرم هذه الصفقات قبل موعد التسليم بوقت طويل.

لكن بعد مرور أشهر، وعندما تصبح المعدات جاهزة للتسليم، تطالب شركات التكنولوجيا بأسعار أعلى بكثير من تلك التي جرى الاتفاق عليها في البداية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

وتطول الزيادات شركات الخدمات المالية والتداول، التي تُعد من أكبر مشتري معدات الحوسبة بعد شركات التكنولوجيا العملاقة، في وقت تتسابق فيه لإنشاء مراكز بيانات ضخمة لدعم الأبحاث والخوارزميات التي تعتمد عليها استراتيجيات التداول.

ومن بين الشركات المتأثرة «جين ستريت» و«أوبتيفر» و«هدسون ريفر تريدينغ»، التي تتحمل تكاليف أعلى للحصول على المعدات المتخصصة اللازمة لتوسيع قدراتها الحاسوبية. وقال أحد المطلعين على الأمر إن الزيادات التي تتراوح بين 25 % و30 %، وقد تصل إلى 45 %، تثير القلق بسبب الفجوة الكبيرة بين السعر المتفق عليه قبل أشهر والتكلفة النهائية عند التسليم.

وأضاف مصدر آخر أن العقود باتت تُبرم بأسعار استرشادية، مع احتمال ارتفاعها بصورة كبيرة بحلول موعد التوريد، مشيراً إلى أن المشترين يواصلون قبول الزيادات لأن قدرات الحوسبة أصبحت ذات قيمة استراتيجية لأعمالهم.

ووفقاً لأحد المصادر، ارتفعت أسعار خوادم وحدات معالجة الرسومات بما لا يقل عن 20 % إلى 30 %، بينما تضاعفت أسعار وحدات المعالجة المركزية، التي تمثل الذاكرة جزءاً كبيراً من تكلفتها، ثلاث مرات أو أكثر.