الأنظار إلى بيانات إنفاق المستهلكين بحثاً عن استقرار الأسواق

نتائج إنفيديا القوية واكتتاب أنثروبيك يفشلان في وقف نزيف أسهم التكنولوجيا

هبوط سهم أنثروبيك بعد قفزة أولية يعكس تزايد حذر المستثمرين



تتجه أنظار المستثمرين خلال الأسبوع المقبل نحو بيانات إنفاق المستهلكين، بحثاً عن دلائل تؤكد متانة الاقتصاد الأمريكي وقدرته على تهدئة أسواق الأسهم التي تعاني من اضطرابات حادة بسبب الشكوك المحيطة بتداولات الذكاء الاصطناعي.

ومع انطلاق موسم تسوق العطلات الذي يدشنه يوم «الجمعة السوداء» بموجة من التخفيضات، يترقب المستثمرون إشارات حول قدرة المستهلكين - الذين يمثل إنفاقهم نحو ثلثي الاقتصاد الأمريكي - على التكيف مع التضخم وارتفاع تكاليف الطاقة والاقتراض، بحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية.

وفي هذا السياق، يرى جيم بيرد، كبير مسؤولي الاستثمار في «بلانت موران فاينشيال أدفايزرز»، أن استمرار قوة المستهلك سيساعد على إنعاش الاقتصاد، مما ينعكس مباشرة على نمو إيرادات الشركات وأرباحها، ويوفر للمستثمرين محفزاً يمتد تأثيره خارج نطاق قطاع الذكاء الاصطناعي ليشمل قطاعات اقتصادية أخرى.

وتتزامن هذه الآمال مع مرحلة حرجة للأسواق؛ فقد سجل مؤشرا «ستاندرد آند بورز 500» و«داو جونز» تراجعات ملحوظة بنهاية تداولات الجمعة، ليؤكدا دخولهما مرحلة «تصحيح سعري».

ولا يزال المستثمرون يحاولون استيعاب التراجع الحاد في أسهم التكنولوجيا ذات الوزن الثقيل، والذي لم تفلح في كبحه نتائج الأعمال الفصلية القوية لشركة رقائق الذكاء الاصطناعي «إنفيديا»، أو الاكتتاب العام الضخم لشركة «أنثروبيك».

وبعد تفاؤل مبدئي بأن يوفر هذا الطرح متنفساً للأسواق، تراجع سهم «أنثروبيك» بنسبة 9% يوم الجمعة، بعد أن كان قد صعد بنسبة 17% في أول أيام تداوله يوم الخميس.

وقد برزت مؤخراً شكوك واسعة، تغذيها مخاوف التمويل والضغوط السياسية، حول جدوى الإنفاق الهائل على مراكز البيانات والبنية التحتية للذكاء الاصطناعي، وهو الإنفاق الذي كان المحرك الأساسي للسوق الصاعدة على مدار السنوات الأربع الماضية.

وتعليقاً على هذا المشهد، أوضح بول نولت، كبير مستشاري الثروات واستراتيجيي الأسواق في «ميرفي آند سيلفست»، أن الأسواق باتت تنظر إلى قطاع التكنولوجيا بكثير من التساؤلات.

وتعكس لغة الأرقام بوضوح حجم هذا القلق، إذ تراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 11.6% من أعلى مستوى قياسي له سجله في السادس من أكتوبر، متأثراً بهبوط قطاع التكنولوجيا بنسبة 24.7% خلال الفترة ذاتها.

ومما فاقم من توتر المستثمرين - الذين يستعدون لأسبوع تداول قصير بسبب عطلة عيد الشكر - سلسلة من الأعطال التقنية الأخيرة التي أربكت قطاعات حيوية كالبنوك والسفر والبريد الإلكتروني.

على الجانب الاستهلاكي، تبرز مخاوف من أن يؤدي ضعف سوق الأسهم إلى تراجع شعور المستهلكين بالثراء، مما قد يهدد إنفاقهم خلال العطلات.

ورغم ذلك، تتوقع «أكسفورد إيكونوميكس» نمو مبيعات التجزئة للعطلات (لشهري نوفمبر وديسمبر، باستثناء السيارات والبنزين والمطاعم) بنسبة 4.2%، أي بزيادة قدرها 2.2% في الحجم بعد تعديل التضخم.

ويتوقع الاتحاد الوطني للتجزئة NRF أن يشارك نحو 182.7 مليون مستهلك في التسوق خلال فترة عيد الشكر الممتدة لخمسة أيام وصولاً إلى «إثنين الإنترنت»، مع تصدر «الجمعة السوداء» كأكثر الأيام شعبية.

ورغم أن هذا الرقم يقل قليلاً عن مستوى العام الماضي البالغ 186.9 مليون متسوق، إلا أنه يعكس استمرار زخم التسوق المرتفع.

وتدعم هذه النظرة بيانات حكومية أظهرت نمواً معتدلاً لمبيعات التجزئة في أكتوبر، وتصريحات متفائلة حول موسم العطلات من كبرى شركات التجزئة مثل «وول مارت» و«تارجت».

في المقابل، حذر جين جولدمان، كبير مسؤولي الاستثمار في «سيتيرا فاينانشيال جروب»، من تأثر المستهلكين بارتفاع أسعار الغاز والطاقة والغذاء؛ فرغم انخفاض متوسط السعر الوطني لجالون البنزين إلى 3.69 دولارات يوم الجمعة (مقارنة بـ4.28 دولارات قبل شهر)، إلا أنه يظل أعلى بكثير من مستوى 3.10 دولارات المسجل في العام الماضي.

وأشار جولدمان إلى أنه سيراقب عن كثب مدى إقبال المستهلكين على التسوق في المتاجر مقارنة بالتسوق الإلكتروني، والمفاضلة في مشترياتهم بين السلع الأساسية والكمالية، مؤكداً أنه «إذا تجاوز الاقتصاد التوقعات، فسترتفع الأرباح، وهي التي ستقود بدورها أسعار الأسهم».

وخلال الأسبوع المقبل، ستتجه الأنظار أيضاً إلى تقارير التضخم وثقة المستهلك، والقراءة المحدثة للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، إلى جانب النتائج الفصلية لشركتي «ديل تكنولوجيز» و«أنالوج ديفايسز» والتي قد تؤثر بشدة على أسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

ومع تبقي أكثر من شهر بقليل على نهاية عام 2026، يتجه مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» لتسجيل مكاسب سنوية تبلغ حوالي 1% فقط، وذلك بعد تراجعه لسبع جلسات متتالية (أطول سلسلة خسائر منذ فبراير 2020)، وتخليه هذا الأسبوع عن متوسطه المتحرك في 200 يوم لأول مرة منذ أبريل.

ويلخص مارك هاكيت، كبير استراتيجيي الأسواق في «نيشن وايد»، المشهد الحالي قائلاً: «هناك الكثير من الجوانب الإيجابية في أساسيات السوق، لكن تحديد قاع السوق يعد أمراً بالغ الصعوبة عندما تسيطر العاطفة على التداولات».

أبرز أحداث الأسبوع:

الإثنين 23 نوفمبر:

القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي والخدمي الأمريكي

خطاب جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك بجامعة ماونت سانت فنسنت

نتائج: «هيوليت باكارد إنتربرايز»، «أجيلنت تكنولوجيز»، «تريب دوت كوم»، «زوم كوميونيكيشنز»، «سيمبوتيك»، «سيمتيك»

الثلاثاء 24 نوفمبر:

مؤشر ستاندرد آند بورز كيس-شيلر لأسعار المنازل

مؤشر ثقة المستهلك الصادر عن «كونفرنس بورد»

نتائج: «إتش بي»، «ديل تكنولوجيز»، «أنالوغ ديفايسز»، «بي إتش بي»، «مدترونيك»، «أوتوديسك»، «ووركداي»، «دولار تري»، «بيست باي»

الأربعاء 25 نوفمبر:

التقدير الثاني للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث

طلبات إعانة البطالة الأسبوعية

طلبيات السلع المعمرة

الدخل الشخصي والإنفاق الاستهلاكي (على أساس شهري)

مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي العام والأساسي (على أساس شهري وسنوي)

مبيعات المنازل الجديدة

تقرير «الكتاب البيج» الصادر عن مجلس الاحتياطي الفيدرالي

نتائج: «دير آند كومباني»، «لي أوتو»، «كانتشون ليمتد»، «ماكرو بنك»، «جي دي إس»، «إنغلز ماركيتس»

الخميس 26 نوفمبر:

الأسواق مغلقة بمناسبة عيد الشكر

عطلة وطنية بمناسبة عيد الشكر

نتائج: «هب غروب»، «أتشيف لايف ساينسز»، «إنتشينز غروب»، «زد سكويرد»، «تيك بريسيجن»، «بليز هولدينغز»، «شاتل فارماسيوتيكالز»، «ميرا فارماسيوتيكالز»

الجمعة 27 نوفمبر:

القراءة الأولية للميزان التجاري الأمريكي للسلع

مخزونات الجملة

مخزونات التجزئة

نتائج: «تشاغي هولدينغز»، «نورديك أمريكان تانكرز»، «إكس فاينانشال»، «سيمليدز»