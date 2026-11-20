انخفض المؤشر ‌ناسداك بأكثر ​من 3.5 % اليوم الجمعة، مع تراجع ⁠أسهم شركة أنثروبيك بشدة بعد طرحها الأولي الذي حقق نجاحاً باهراً، ما زاد ‌من الضغوط على قطاع الذكاء الاصطناعي ‌الذي يعاني بالفعل مخاوف بشأن ​التقييمات. وخلال التعاملات هبط المؤشر ‌داو ​جونز الصناعي ⁠48.2 نقطة، أو 0.78 ​%، ⁠إلى 49071.82 نقطة ⁠ونزل مؤشر ستاندرد اند ⁠بورز 500 بمقدار 159 نقطة، أو 2.18 %، إلى 7150.39 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع ​286.5 نقطة، أو 3.57 %، إلى 23592.669 نقطة.

خسائر أوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية، مسجلة خسارة أسبوعية بنحو 6% هي الأكبر منذ مارس الماضي، بعدما أخفق طرح شركة "أنثروبيك" الأمريكية في استعادة ثقة المستثمرين بقطاع الذكاء الاصطناعي، ما دفعهم إلى تقليص مراكزهم المرتبطة به وجني الأرباح.

وأنهى مؤشر "ستوكس يوروب 600" التعاملات عند أدنى مستوى منذ 8 أكتوبر الماضي، متأثراً بهبوط شركات مرتبطة بصناعة الرقائق، مثل "إيه إس إم إل" و"إس تي ميكروإلكترونكس"، إلى جانب مطورة الألعاب الفرنسية "يوبيسوفت".

ورغم الخسائر، فلا يزال مؤشر "ستوكس 600" مرتفعاً 5.65 % منذ بداية العام، متفوقاً على مكاسب مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأمريكي عند نحو 2.5 %، في انعكاس لصمود الأسهم الأوروبية.

وعلى صعيد آخر، أظهرت بيانات أولية صادرة عن المفوضية الأوروبية ارتفاع ثقة المستهلكين في منطقة اليورو خلال نوفمبر بمقدار نقطة واحدة مقارنة بأكتوبر، لتسجل -16.9 نقطة، لكن القراءة السالبة تعني استمرار تشاؤم المستهلكين.