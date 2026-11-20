أعلنت «أنثروبيك» أن متعهدي الاكتتاب فعّلوا خيار الحصة الإضافية لشراء الأسهم، ما رفع إجمالي حصيلة الطرح العام الأولى إلى نحو 93.5 مليار دولار، بحسب ما نقلت وكالة «رويترز».

وذكرت «أنثروبيك» سابقاً، أنها جمعت نحو 81.34 مليار دولار، من خلال بيع 980 مليون سهم، بسعر 83 دولاراً للسهم في الطرح الأولي، وذلك قبل الإعلان عن تفعيل خيار الحصة الإضافية اليوم.

وأضافت الشركة أن إجمالي الحصيلة من الطرحين العام والخاص بلغ 119.5 مليار دولار، بعدما جمعت نحو 26 مليار دولار من الاكتتاب الخاص الذي جرى بالتزامن مع الطرح العام.

وعمّق سهم «أنثروبيك» خسائره خلال تعاملات ما قبل افتتاح وول ستريت أمس، مع استمرار موجة البيع في أسهم الذكاء الاصطناعي، التي امتدت إلى شركات الرقائق الأمريكية.

وانخفض السهم قبل الافتتاح 9.9 %، إلى 87.50 دولاراً، بعدما أنهى تعاملات أمس على ارتفاع 17.07 %.

وكان المستثمرون يعولون على طرح «أنثروبيك» لتعزيز الثقة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلا أن استمرار المخاوف بشأن جدوى الإنفاق الضخم على تطوير هذه التكنولوجيا، حدّ من تأثير الطرح الإيجابي.

من جانبه، قال «جاكوب كوكسون» الباحث في الذكاء الاصطناعي، إن هيمنة الشركات الهادفة للربح على تطوير الذكاء الاصطناعي أمر جنوني، محذراً من مخاطر تسريع تطوير أنظمة قادرة على تحسين نفسها ذاتياً.

وأوضح الباحث الذي استقال من «أنثروبيك» في سبتمبر، لوكالة «فرانس برس»، أن تطوير الذكاء الاصطناعي كان في السابق يقتصر على المؤسسات الأكاديمية والشركات غير الربحية، قبل أن تهيمن عليه شركات تُقدّر قيمتها بتريليونات الدولارات، مثل «أنثروبيك» و«أوبن إيه آي».

وأضاف الباحث البريطاني البالغ من العمر 27 عاماً، أن التقنيات التي تتيح لأنظمة الذكاء الاصطناعي تطوير نسخ أكثر تقدماً من نفسها، قد تختصر عقوداً من الأبحاث في بضعة أشهر، محذراً من أن عدم فهم هذه الأنظمة على نحو كافٍ، قد يؤدي إلى ظهور تقنيات شديدة التطور والخطورة بحلول نهاية عام 2027.

ودعا الباحث «أنثروبيك» إلى الامتناع عن العمل على التقنيات التي تتيح للأنظمة تطوير نفسها، مشيراً إلى أن الشركة تخطط لبدء العمل عليها خلال العام المقبل، فيما اعتبر أن التحرك السياسي هو السبيل الوحيد لإبطاء شركات الذكاء الاصطناعي.