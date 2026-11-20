حافظ الدولار على مكاسبه القوية، اليوم الجمعة، متجهاً لتسجيل ارتفاع أسبوعي رابع على التوالي، مع تزايد توجه المستثمرين نحو الأصول الآمنة بفعل اضطرابات أسواق التكنولوجيا وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتابعت الأسواق تصريح «آنا بولسون»، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا، التي أكدت فيها أن التضخم المرتفع يستدعي رفع الفائدة مجددًا، في حين أشار أوستن غولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، إلى عدم وجود أدلة كافية على عودة التضخم تلقائياً إلى مستهدف 2%.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل 6 من ست عملات رئيسية – بنسبة طفيفة 0.08% عند 103.81 نقطة، ليتداول قرب أعلى مستوياته منذ أوائل أبريل 2025.

وتراجعت عملة بيتكوين الرقمية، بالتزامن مع استمرار المخاوف بشأن استدامة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي، وتصاعد توقعات رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال ديسمبر.

وخلال التعاملات هبط سعر بتكوين 0.70% إلى 61.6 ألف دولار ونزلت الإيثروم 0.82% إلى 1.7 ألف دولار.

وأظهرت أداة «فيدووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق تسعّر احتمالًا بنسبة 97.3% لرفع الفائدة الأمريكية 25 نقطة أساس في ديسمبر، مقابل 2.7% لاحتمال رفعها 50 نقطة أساس.

وسجل صندوق البيتكوين المتداول في البورصة التابع لشركة «بلاك روك» أكبر عمليات سحب يومية منذ إطلاقه، مع تراجع شهية المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر وتصاعد الضغوط على أسواق العملات المشفرة، إذ سحب المستثمرون 541 مليون دولار من صندوق «آي بيت»، أمس الخميس، في حين سجلت صناديق البيتكوين المتداولة في البورصة الأمريكية مجتمعة صافي تدفقات خارجة بقيمة 582 مليون دولار خلال الجلسة.