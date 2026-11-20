أطلقت مؤسسة عبدالله الغرير النسخة الثانية من «تحدي تكوين الغرير للابتكار» داعية طلاب المدارس الإماراتيين في جميع الإمارات السبع إلى تطوير حلول عملية للتحديات المتعلقة بالأمن الغذائي والاستدامة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تماشياً مع استراتيجية الإمارات الوطنية للأمن الغذائي 2051، تشكل المسابقة جزءاً من برنامج تكوين الغرير، وهو برنامج إثراء وطني، يوفر للشباب الإماراتي فرصاً لتطوير المهارات والثقة خارج نطاق الفصل الدراسي.

وتحت شعار «زراعة الغذاء من الصحراء إلى المائدة»، يُقام هذا التحدي خلال العام الدراسي 2026–2027 ويجسد أهمية التعاون من خلال جمع المدارس والمجتمعات والخبراء والشركاء التنفيذيين، بهدف تشجيع الطلاب على المشاركة في ابتكار أفكار تساهم بحل مشكلات واقعية تتوافق مع الأولويات الوطنية. وسيستفيد الطلاب من التطورات العلمية والمعارف الزراعية الإماراتية لاستكشاف سبل زراعة الغذاء في البيئة الصحراوية، وكيفية استخدام المياه بكفاءة أكبر، وتعزيز النظم الغذائية المجتمعية.

تهدف هذه المنافسة إلى إشراك ما يصل إلى 1200 طالب وطالبة تتراوح أعمارهم بين 13 و18 عاماً، موزعين على نحو 300 فريق يضم كل منها 3 إلى 4 أعضاء. تُتاح المشاركة للمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم، ومدارس الشراكة التابعة لدائرة التعليم والمعرفة، والمدارس الخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي تبلغ نسبة الطلاب الإماراتيين فيها 70 % على الأقل.

4 فئات

وتتضمن المنافسة أربع فئات موزعة على مجموعتين عمريتين؛ المستوى الأول: ويستهدف طلبة الحلقة الثانية (الصفوف من الخامس إلى الثامن)، والمستوى الثاني، ويستهدف طلبة الحلقة الثالثة (الصفوف من التاسع إلى الثاني عشر). ويتيح كل مستوى المشاركة ضمن مسارين: «الأنظمة الغذائية والقدرة المجتمعية على الصمود»، وهو مسار لا يعتمد على التكنولوجيا، و«تقنيات الزراعة والمناخ»، وهو مسار يعتمد على التكنولوجيا. ومن خلال هذه المنافسة، سيعمل الطلاب على تطوير مهارات التفكير النقدي والتعاون والإبداع، إلى جانب التعرف على المسارات المهنية المتاحة في قطاعات الغذاء والزراعة والاستدامة.

حلول مبتكرة

وقالت منى غندور، النائب الأول للرئيس للحلول المبتكرة والشراكات الاستراتيجية في مؤسسة «الغرير للأغذية» (AGF): «يُعد الأمن الغذائي أولوية وطنية تتطلب تبني أفكار جديدة وإيجاد حلول عملية. ومن خلال مبادرة «تكوين الغرير»، نتيح للشباب الإماراتيين فرصة توظيف معارفهم في مواجهة تحديات واقعية، واختبار أفكارهم، وتطوير مهاراتهم للمساهمة في قطاعات ستسهم في تشكيل مستقبل دولة الإمارات». وسيتولى الطلاب قيادة مشاريعهم منذ البداية، حيث سيعملون على بحث إحدى قضايا الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وإعداد مقترح أو ملف متكامل للمشروع، وذلك بتوجيه من معلم أو مُرشد. وستمر الفرق المشاركة في التحدي عبر مرحلتين، تبدآن بتطوير الحل المقترح وتقديمه. كما ستتاح للفرق فرصة الاستفادة من دورات تدريبية متخصصة عبر الإنترنت، تغطي مجالات الابتكار، والبحث العلمي، وتطوير المشاريع، وقطاع الأغذية، ما يساعدهم على صقل أفكارهم وتطويرها.

نماذج أولية

وستتأهل الفرق الـ 32 الأفضل إلى المرحلة الثانية، حيث ستحصل على مجموعات أدوات لتطوير نماذج أولية ملموسة. وفي المرحلة النهائية التي ستقام حضورياً، ستقوم لجنة من خبراء القطاع بتقييم عروض الفرق ونماذجها الأولية، ومن ثم اختيار الفائزين في الفئات الأربع. وستتضمن الجوائز قسائم نقدية، وتكريمات وشهادات، إلى جانب فرص للتعلم العملي، تشمل زيارات ميدانية إلى مرافق مثل المزارع وغيرها، للاطلاع المباشر على عمليات إنتاج الغذاء وآليات العمل في هذا القطاع.

وتأتي النسخة الثانية استكمالاً للنسخة التجريبية (2025-2026)، التي شهدت مشاركة أكثر من 100 فريق. وتهدف هذه النسخة الموسعة من التحدي إلى منح المزيد من الطلاب الإماراتيين خبرة عملية في مجالات البحث، وحل المشكلات، والابتكار، مع تعريفهم في الوقت ذاته بآفاق دراسية ومهنية واعدة في قطاعات الزراعة، وإنتاج الغذاء، والاستدامة.