في ظاهرة تعكس التأثير المتزايد لصناعة ألعاب الفيديو على الحياة اليومية وثقافة العمل، أثار إطلاق لعبة "Grand Theft Auto VI"، المعروفة اختصاراً باسم "GTA 6"، موجة من الاهتمام في الأوساط الإعلامية والاقتصادية حول العالم، بعدما كشفت تقارير صحفية عن اتجاه أعداد من الموظفين إلى حجز إجازات من العمل بالتزامن مع موعد إطلاق اللعبة، من أجل التفرغ لتجربتها فور صدورها.

وأطلقت وسائل إعلام أجنبية على هذه الظاهرة اسم "GTA Flu"، أو "إنفلونزا GTA"، في إشارة ساخرة إلى احتمالات ارتفاع حالات التغيب المرضي عن العمل يوم إطلاق اللعبة بسبب ادعاء المرض بالإنفلونزا، رغم أن جانباً من هذه الحالات يرتبط بإجازات سنوية مخطط لها مسبقاً، وليس بالضرورة بغياب مرضي حقيقي، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية في تقرير تناول الظاهرة عالمياً.

بحسب بيانات شركة BrightHR البريطانية المتخصصة في إدارة الموارد البشرية، جرى حجز نحو 83 ألف يوم إجازة خلال شهري نوفمبر وديسمبر في بريطانيا لأسباب مرتبطة بلعبة GTA 6، وذلك استناداً إلى تحليل بيانات أكثر من 1.2 مليون موظف لدى نحو 70 ألف شركة.

وقدرت الشركة التكلفة المرتبطة بهذه الإجازات بنحو 12.4 مليون جنيه إسترليني، فيما بلغت التكلفة التقديرية للإجازات المرتبطة بيوم الإطلاق وحده، 19 نوفمبر، نحو 3.14 ملايين جنيه إسترليني.

وأظهرت البيانات أن اللعبة ورد ذكرها في 4.63% من طلبات الإجازة المسجلة ليوم الإطلاق، وهو مؤشر لافت على حجم تأثير الحدث في قرارات الموظفين.

12.5 مليون شخص قد يغيرون جداول عملهم

وفي الولايات المتحدة، أشار استطلاع نشرته PCMag إلى أن نحو 12.5 مليون شخص اتخذوا ترتيبات خاصة في العمل أو الدراسة لمتابعة اللعبة، سواء بالحصول على إجازة أو تعديل مواعيد العمل.

كما كشف استطلاع أجرته شركة GameSquare بالتعاون مع منصة Pollfish، وشمل ألف لاعب أمريكي عامل قبل إطلاق اللعبة، أن:

39% يخططون لطلب إجازة مدفوعة الأجر يوم الإطلاق.

36% يعتزمون الحصول على إجازة مرضية.

وسمح الاستطلاع للمشاركين باختيار أكثر من إجابة، لذلك لا يجوز جمع هذه النسب باعتبارها مجموعاً مستقلاً للموظفين المتوقع غيابهم.

وفي استطلاع منفصل أجراه موقع IGN وشمل 10,400 مشارك، قال 42% إنهم طلبوا بالفعل إجازة يوم 19 نوفمبر.

هل وصل الغياب إلى ملايين الأيام عالمياً؟

رغم تداول تقديرات تشير إلى احتمال تسجيل ما بين 2.5 و5 ملايين يوم غياب وظيفي حول العالم خلال أسبوع الإطلاق، فإن هذا النطاق لا يستند إلى إحصاء دولي موحد أو قاعدة بيانات شاملة يمكن اعتبارها حصيلة فعلية.

وتشير البيانات المتاحة إلى أن التأثير لا يقتصر على بريطانيا والولايات المتحدة، إذ رصدت BrightHR أن اللعبة شكلت نحو 2% من أسباب طلب الإجازة يوم الإطلاق لدى عملائها في أيرلندا وأستراليا ونيوزيلندا، بينما لم تُسجل إشارات إليها في طلبات الإجازة لدى عملائها في كندا.

هل خسرت الشركات مليار دولار بسبب GTA 6؟

من بين أكثر الأرقام تداولاً قبل الإطلاق، تقديرات تحدثت عن احتمال خسارة الاقتصاد الأمريكي نحو مليار دولار بسبب غياب الموظفين وانخفاض الإنتاجية.

لكن موقع PolitiFact الأمريكي دقق في هذه المزاعم في تقرير نشره يوم 18 نوفمبر، وخلص إلى عدم وجود دراسة منشورة أو استطلاع رسمي يثبت أن 1.5 مليون موظف أمريكي سيغيبون عن العمل بسبب اللعبة، أو أن الاقتصاد الأمريكي سيخسر مليار دولار.

ونقل الموقع عن خبراء اقتصاديين تشكيكهم في هذه التقديرات، موضحين أن كثيراً من الموظفين قد يستخدمون إجازاتهم السنوية في يوم الإطلاق بدلاً من الحصول عليها في يوم آخر، وهو ما لا يعني بالضرورة خسارة اقتصادية إضافية.

وبالتالي، فإن رقم المليار دولار يظل تقديراً متداولاً لا يمكن التعامل معه باعتباره خسائر مؤكدة.

لعبة تتجاوز حدود الترفيه

وتكشف هذه المؤشرات عن حجم التحول الذي شهدته صناعة ألعاب الفيديو، بعدما أصبحت الإصدارات الكبرى قادرة على التأثير في قرارات ملايين المستهلكين والموظفين، وليس فقط في مبيعات شركات الألعاب.

فالجزء السابق GTA V تجاوزت مبيعاته 230 مليون نسخة، وفق بيانات شركة Take-Two Interactive، الناشرة للسلسلة، فيما جاء الجزء السادس بعد انتظار استمر أكثر من 13 عاماً.

وبينما تترقب شركات الموارد البشرية انعكاس الإقبال على اللعبة على معدلات الحضور والإنتاجية، تظل الحصيلة العالمية الفعلية لأيام الغياب غير معروفة حتى الآن.