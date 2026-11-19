تحولت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية إلى التراجع، اليوم الخميس، بعد صعودها في بداية جلسة التداول لتستقبل طرح «أنثروبيك» أكبر طرح عام أولي في التاريخ، بفتور مخالفة التوقعات بشأن تأثير الإدراج الإيجابي في أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 1.49% إلى 49447.76 نقطة، وستاندرد آند بورز 1.29 % إلى 7228.51 نقطة، ونزل مؤشر ناسداك المجمع 1.35% إلى 24095.04 نقطة.

وحددت «أنثروبيك» سعر الطرح عند 83 دولاراً للسهم، وجمعت 81 مليار دولار من بيع الأسهم، إلى جانب 26 مليار دولار عبر طرح خاص قاده مستثمرون، من بينهم «إنفيديا» و«جوجل»، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 107 مليارات دولار.

وتجاوزت «أنثروبيك» بذلك الرقم القياسي السابق لشركة «سبيس إكس»، التي جمعت 86 مليار دولار في طرحها خلال يونيو.

وحصلت البنوك الاستثمارية المشاركة في إدارة الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» على رسوم بلغت 550 مليون دولار، متجاوزة بذلك العوائد التي حققتها من طرح «سبيس إكس»، الذي كان الأكبر في تاريخ الأسواق قبل هذا الإدراج.

ووافقت شركة الذكاء الاصطناعي على دفع رسوم تعادل نحو 68 نقطة أساس من قيمة الطرح، وفقاً لأحدث إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهو مستوى يقارب النسبة التي حصلت عليها البنوك المشاركة في طرح «سبيس إكس».

وشملت قائمة البنوك المشاركة في طرح «أنثروبيك» 22 مؤسسة مالية، من بينها بنكا «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي».

تراجع أوروبي

وتراجعت الأسهم الأوروبية، متخلية عن المكاسب التي شهدتها في وقت سابق من الجلسة بدعم من نتائج الطرح العام لشركة «أنثروبيك»، التي أنعشت قطاع التكنولوجيا عالمياً.

وتبددت مكاسب أسواق القارة العجوز مع تقييم إشارات التشديد النقدي الواردة من صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في وقت يعاني فيه مسار إنهاء الصراع في الشرق الأوسط من الجمود.

وقال «يواكيم ناجل»، رئيس البنك المركزي الألماني عضو مجلس محافظي المركزي الأوروبي، إن رفع أسعار الفائدة مجدداً في ديسمبر المقبل من شأنه إرسال رسالة حازمة بشأن الالتزام بخفض التضخم.

كما تابع المستثمرون تحذير بنك إنجلترا من الضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة، في وقت تسعّر فيه الأسواق احتمالاً يبلغ نحو 80 % لرفع أسعار الفائدة في ديسمبر.

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