أعلنت شركة «سنتكست إيه آي» (CNTXT AI) استثمار 50 مليون دولار (183 مليون درهم) لتوسيع عملياتها في مجال الذكاء الاصطناعي المادي في الولايات المتحدة والشرق الأوسط، عبر تطوير منظومة متكاملة تشمل الروبوتات والبنية التحتية والمنشآت المتخصصة، بما يدعم مختلف مراحل تطوير هذه التقنيات، من جمع البيانات وتدريب الروبوتات واختبارها، وصولاً إلى نشرها وتشغيلها في بيئات العمل الحقيقية.

وتستند استراتيجية الشركة إلى ربط مطوري الروبوتات بالشركات والقطاعات القادرة على تطبيق هذه التقنيات، من خلال شبكة تضم 500 شركة شريكة، تشمل مصانع وفنادق ومواقع عمل توفر بيئات واقعية لجمع بيانات التدريب واختبار الروبوتات وتطوير استخداماتها التشغيلية.

وتعتمد المنظومة على أكثر من 100 ألف مساهم في أكثر من 20 دولة، يوثقون المهام اليومية في قطاعات التصنيع والضيافة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية، باستخدام تطبيق «كي إل كي تي» (KLKT). وتخضع التسجيلات للفحص الآلي والمراجعة البشرية قبل تحويلها إلى بيانات قابلة للاستخدام في تدريب الروبوتات.

وقال محمد أبو شيخ، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة، إن التحدي الرئيسي أمام تطور الروبوتات لم يعد يقتصر على الأجهزة، بل يتمثل في توفير البيانات التي تحتاج إليها للتعلم والتكيف مع بيئات العمل الحقيقية. وأوضح أن الشركة تعمل على بناء قاعدة بيانات مستمدة من العمليات الواقعية، مشيراً إلى أن المرحلة التالية تتمثل في تسريع نشر الروبوتات وتشغيلها على نطاق واسع.

بنية تحتية متكاملة

وطورت الشركة جهاز «كي بي تي يو آر» (KPTUR)، القابل للارتداء على الرأس والمعصم، لتسجيل حركة الإنسان وتفاعلاته مع الأشياء وآلية إنجاز المهام البدنية، بما يوفر بيانات تفصيلية تساعد على تدريب الروبوتات على محاكاة المهارات البشرية. كما تطور تقنيات لالتقاط الحركة والتشغيل عن بُعد لتعزيز دقة بيانات التدريب.

وفي إطار توسيع قدراتها، تعمل الشركة على إنشاء منشآت متخصصة في دبي وأبوظبي، تضم مرافق تقنية وبيئات تحاكي المنازل وأماكن العمل، إلى جانب مرافق لجمع البيانات واختبار الروبوتات وتأهيلها للعمل في الظروف التشغيلية الفعلية.

وأكد أبو شيخ أن الشركة تستهدف التحول إلى واحدة من أبرز الشركات العالمية في توفير بيانات تدريب الروبوتات، انطلاقاً من أبوظبي، بما يسهم في تطوير قدرات تكنولوجية متقدمة في المنطقة وتعزيز حضورها في الأسواق العالمية.

وتتيح هذه المنظومة للشركات الإماراتية المشاركة في تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي المادي، من خلال توفير بيانات من عملياتها اليومية، والمساهمة في تدريب الروبوتات واختبارها قبل إدماجها في بيئات العمل.

وفي جانب حوكمة البيانات، أكدت الشركة أن عمليات التسجيل تتم بموافقة المشاركين، مع إخضاع البيانات لتدقيق الجودة والتحقق من مصادرها، وتهيئتها وفق معايير تقنية عالمية، من بينها «لي روبوت» (LeRobot) و«آر إل دي إس» (RLDS).

كما تقدمت الشركة بطلب براءة اختراع في الولايات المتحدة عن منهجية لمعالجة ظاهرة «انهيار التنوع» (Diversity Collapse)، التي تحد من قدرة الروبوتات المدربة على مجموعات بيانات محدودة على التكيف مع المتغيرات والظروف المختلفة في بيئات العمل الحقيقية.