انتعشت مؤشرات بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الخميس، مع بدء طرح «أنثروبيك» وأكبر طرح عام أولي في التاريخ، وسط تفاؤل المستثمرين بشأن تأثير الإدراج الإيجابي على أسهم قطاع الذكاء الاصطناعي.

وخلال التعاملات صعد مؤشر داو جونز الصناعي 0.21 % إلى 50283.65 نقطة، وستاندرد آند بورز 1.02 % إلى 7698.01 نقطة، وزاد مؤشر ناسداك المجمع 1.84 % إلى 449.58 نقطة.

وحددت «أنثروبيك» سعر الطرح عند 83 دولاراً للسهم، وجمعت 81 مليار دولار من بيع الأسهم، إلى جانب 26 مليار دولار عبر طرح خاص قاده مستثمرون من بينهم «إنفيديا» و«جوجل»، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 107 مليارات دولار.

وتجاوزت «أنثروبيك» بذلك الرقم القياسي السابق لشركة «سبيس إكس»، التي جمعت 86 مليار دولار في طرحها خلال يونيو.

وحصلت البنوك الاستثمارية المشاركة في إدارة الطرح العام الأولي لشركة «أنثروبيك» على رسوم بلغت 550 مليون دولار، متجاوزة بذلك العوائد التي حققتها من طرح «سبيس إكس»، الذي كان الأكبر في تاريخ الأسواق قبل هذا الإدراج.

ووافقت شركة الذكاء الاصطناعي على دفع رسوم تعادل نحو 68 نقطة أساس من قيمة الطرح، وفقاً لأحدث إفصاح قدمته إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، وهو مستوى يقارب النسبة التي حصلت عليها البنوك المشاركة في طرح «سبيس إكس».

وشملت قائمة البنوك المشاركة في طرح «أنثروبيك» 22 مؤسسة مالية، من بينها بنكا «جولدمان ساكس» و«مورجان ستانلي».

وعادة ما تتقاضى البنوك رسوماً بين 4 % و7 % من قيمة الطروحات العامة الأولية التي تقل قيمتها في المتوسط عن مليار دولار، لكن هذه النسبة تتراجع بصورة كبيرة في الطروحات الضخمة.