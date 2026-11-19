أعلنت شركة «كومفولت» إطلاق حلها الجديد «Commvault Recovery Studio»، إلى جانب إضافة قدرات متطورة إلى حل «AgentRecover»، بهدف تمكين المؤسسات من استعادة عملياتها التشغيلية وأنظمتها الرقمية بعد الأعطال والهجمات الإلكترونية، ومراقبة أنشطة وكلاء الذكاء الاصطناعي ومعالجة آثار الإجراءات غير المقصودة التي قد ينفذونها.

وتأتي الحلول الجديدة في وقت لم تعد فيه استعادة البيانات وحدها كافية لضمان عودة المؤسسات إلى العمل بصورة طبيعية بعد الحوادث التقنية، إذ تتطلب عملية التعافي إعادة تشغيل التطبيقات والبنية التحتية والإعدادات وأنظمة إدارة الهويات المرتبطة بها، فضلاً عن التأكد من خلو الأنظمة المستعادة من التهديدات الأمنية.

وتبرز أهمية هذه القدرات مع تزايد اعتماد المؤسسات على وكلاء الذكاء الاصطناعي القادرين على تنفيذ مهام وإجراء تغييرات في البيانات والأنظمة بسرعة كبيرة. ووفق تقرير «تكلفة اختراق البيانات لعام 2026» الصادر عن شركة «آي بي إم»، بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات في الشرق الأوسط نحو 8 ملايين دولار للحادثة الواحدة، فيما شكلت خسائر تعطّل الأعمال أكبر بنود التكلفة، بمتوسط 3.57 ملايين دولار لكل حادثة.

ويعتمد «Recovery Studio» على أتمتة عمليات استعادة التطبيقات وأنظمة إدارة الهويات وإعدادات التشغيل ومكونات البنية التحتية، إلى جانب مجموعات البيانات المرتبطة بها، من خلال إجراءات مترابطة تنفذ وفق تسلسل محدد مسبقاً، بما يساعد على إعادة تشغيل الأنظمة والخدمات بالترتيب المناسب وتسريع استئناف الأعمال. كما يفحص الأنظمة بعد استعادتها للكشف عن التهديدات الأمنية قبل إعادتها إلى بيئة التشغيل، ويوفر منصة موحدة للتعافي من الأعطال التشغيلية والكوارث والهجمات الإلكترونية.

وفي المقابل، يوسع «AgentRecover» نطاق الاستعادة ليشمل وكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين مع الحل، ممن يتم إنشاؤهم أو تشغيلهم عبر منصتي «Amazon Bedrock AgentCore» و«Microsoft Foundry»، والأنظمة التي يتفاعلون معها. ويتيح الحل لفرق تقنية المعلومات تتبع الإجراءات التي نفذها الوكلاء، وتحديد البيانات والأنظمة التي ربما تأثرت بها، ثم ترتيب أولويات المعالجة واستعادة المكونات المتضررة وإعادة الوكيل إلى حالة تشغيل سليمة.

وقال فادي ريشماني، نائب الرئيس والمدير العام للأسواق الناشئة في «كومفولت»، إن سرعة استعادة القدرات التشغيلية بالكامل أصبحت عاملاً أساسياً في مواجهة الأعطال والهجمات الإلكترونية، مشيراً إلى أن الحلين الجديدين يتيحان للمؤسسات في الشرق الأوسط إدارة عمليات الاستعادة آلياً ومتابعة حالة الأنظمة والخدمات المتأثرة، بما يساعدها على استئناف أعمالها بثقة.

ومن المقرر إتاحة القدرات الجديدة لـ«AgentRecover» لمستخدمي «Microsoft Foundry» خلال نوفمبر 2026، ولمستخدمي «Amazon Bedrock AgentCore» في ديسمبر المقبل، قبل توسيع نطاق طرحها. كما تتوقع الشركة بدء توفير «Recovery Studio» في ديسمبر، تمهيداً لإطلاقه العام خلال الأشهر التالية، على أن تحدد الأسعار وفق حجم البيانات المشمولة بعمليات الاستعادة الآلية.