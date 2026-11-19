حققت شركة «دو» المركز الرابع في النسخة الأولى من قائمة «فوربس» لأفضل جهات التوظيف في الشرق الأوسط لعام 2026، والتي ضمت 110 مؤسسات، في إنجاز يعكس مكانتها بين المؤسسات المفضلة للعمل، ونهجها في الاستثمار في الكوادر البشرية وتوفير بيئة عمل تدعم التطور المهني والابتكار.

ويعزز هذا التصنيف، الذي أعدته «فوربس» بالتعاون مع شركة أبحاث السوق «Statista»، حضور «دو» ضمن المؤسسات التي تضع تجربة الموظفين في صدارة أولوياتها، من خلال بناء ثقافة مؤسسية قائمة على التمكين المهني، وتوفير فرص عمل مستدامة، وتعزيز الشمول والاندماج في بيئة العمل، إلى جانب دعم التطوير الوظيفي وترسيخ شعور الموظفين بالانتماء.

ويأتي هذا الإنجاز امتداداً لإدراج الشركة مؤخراً ضمن قائمة «أفضل الشركات العربية لعام 2026»، كما يعكس توجهها إلى جعل الاستثمار في رأس المال البشري جزءاً أساسياً من استراتيجيتها المؤسسية، بما يدعم مرونتها التشغيلية ويعزز قدرتها على مواكبة التحولات المتسارعة في قطاع الاتصالات والخدمات الرقمية.

وقالت فاطمة العفيفي، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والتمكين المؤسسي في «دو»: «نفخر بتحقيق المرتبة الرابعة من بين 110 مؤسسات مرموقة في النسخة الأولى من قائمة فوربس لأفضل جهات العمل في الشرق الأوسط. نؤمن بأن مستقبلنا يتشكل من خلال الكوادر التي نستثمر فيها اليوم، ونحن ملتزمون بتوفير بيئة عمل داعمة وشاملة تمكن الأفراد من النمو والنجاح وتحقيق كامل إمكاناتهم».

وأضافت أن الشركة تسعى إلى توفير مسارات مهنية تتكامل مع الأولويات الوطنية، وتمنح الأفراد فرصاً لتحقيق طموحاتهم والمساهمة في صياغة المستقبل الرقمي لدولة الإمارات.

ويؤكد التصنيف التزام «دو» طويل الأجل بتطوير رأس المال البشري، من خلال إطلاق برامج تطوير مهني، وتعزيز رفاهية العاملين، ورعاية ثقافة مؤسسية يشعر فيها الموظفون بالتقدير والدعم والفخر والانتماء، بما يسهم في استقطاب الكفاءات والاحتفاظ بها وتعزيز جاهزية الشركة لمتطلبات المرحلة المقبلة.