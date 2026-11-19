بحث مكتب أبوظبي للصادرات «أدكس» فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المطورة في دولة الإمارات لمعالجة التحديات التنموية في أفريقيا، وفتح أسواق جديدة أمام صادرات التكنولوجيا الإماراتية، وذلك خلال منتدى «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» الذي نظمه في أبوظبي، بمشاركة مسؤولين حكوميين وسفراء دول أفريقية وقادة شركات التكنولوجيا ومؤسسات أكاديمية وشركاء في مجال التنمية.

وسلط المنتدى الضوء على سبل تحويل الابتكارات الإماراتية في الذكاء الاصطناعي إلى حلول عملية قابلة للتطبيق والتوسع في الأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية التنموية، واستكشاف آليات الجمع بين التمويل التنموي والخبرات التقنية لدعم المشروعات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات والدول الأفريقية.

وأكد محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية رئيس اللجنة التنفيذية للصادرات في مكتب أبوظبي للصادرات، في كلمته الافتتاحية، أن الذكاء الاصطناعي يتيح فرصاً لإعادة صياغة أساليب معالجة التحديات التنموية وابتكار مسارات جديدة للنمو الاقتصادي المستدام، مشيراً إلى أن الربط بين الابتكار والتمويل التنموي وقدرات المصدرين الإماراتيين يسهم في تقديم حلول تلبي احتياجات الدول الشريكة وتفتح آفاقاً للتقدم المشترك.

من جانبه، أكد منصور المنصوري، الرئيس التنفيذي لشركة «جي 42 إنترناشيونال»، أن توظيف الذكاء الاصطناعي في أفريقيا يتطلب تجاوز مفهوم نقل التكنولوجيا إلى بناء قدرات محلية مستدامة، تتيح للدول تطوير حلولها وتعزيز إمكاناتها على المدى الطويل. وأوضح أن الشراكة مع «أدكس» تستهدف تحويل الطموحات إلى نتائج ملموسة، بما يدعم الأولويات التنموية للدول الأفريقية ويمكنها من رسم ملامح مستقبلها.

وتناولت جلسة «المصدرون الإماراتيون وقطاع الذكاء الاصطناعي: تجارب من الواقع»، بمشاركة ممثلين عن «بريسايت» و«إنسبشن42» و«أوربت ووركس» ومعهد الابتكار التكنولوجي، فرص تصدير الحلول المطورة محلياً والتحديات المرتبطة بتحويل الابتكارات إلى تطبيقات تجارية قابلة للتوسع.

واستعرض سالم العلوي، نائب رئيس تطوير الأعمال في «أوربت ووركس»، إمكانات دمج الذكاء الاصطناعي بتكنولوجيا الفضاء، لا سيما الأقمار الصناعية، لتوفير بيانات وتحليلات تدعم تطوير البنية التحتية والرصد البيئي وإدارة الموارد الطبيعية، بما يعزز دقة القرارات الحكومية ويفتح مجالات جديدة للابتكار.

وفي محور التمويل، ناقشت جلسة «تمويل المستقبل الرقمي لأفريقيا»، التي نظمتها «مارش» بمشاركة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك» و«MSIG USA» و«أدكس»، دور التمويل والتأمين وأدوات إدارة المخاطر في تسهيل الاستثمار بالبنية التحتية الرقمية وتسريع انتشار التكنولوجيا في القارة.

وأكد أليستير ماكلاود، مسؤول مخاطر الائتمان المهيكل والمخاطر السياسية لمنطقة الهند والشرق الأوسط وأفريقيا في «مارش»، أهمية التأمين ضد المخاطر السياسية ومخاطر الائتمان في تعزيز قابلية المشروعات للتمويل، ومعالجة تحديات مثل نزع الملكية وعدم السداد، بما يرفع ثقة المستثمرين والمقرضين في الأسواق الناشئة.

من جانبها، أوضحت ستيفانيا إلينا، مسؤول أول تمويل الصادرات والتمويل المهيكل في «أدكس»، أن الجمع بين التكنولوجيا والتمويل والشراكات مع مؤسسات التمويل التنموي ومزودي التأمين يتيح توسيع القدرات التمويلية، ودعم المشروعات التي تواجه معوقات استثمارية، وفتح فرص جديدة أمام الشركات الإماراتية في الأسواق الأفريقية.

كما بحث المنتدى التطبيقات المجتمعية للذكاء الاصطناعي في جلسة شارك فيها خبراء من جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا ومختبر جهاز أبوظبي للاستثمار، وجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وركزت على تحويل الأبحاث إلى حلول عملية تخدم المجتمعات.

وشدد وديع آيت حمزة، مدير برامج القيادة الأكاديمية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، على أهمية تطوير مهارات القيادات والقوى العاملة في التعامل مع التقنيات الجديدة، مؤكداً أن الاستفادة من الذكاء الاصطناعي تتطلب التعلم المستمر وبناء القدرات البشرية، وليس الاكتفاء بإدخال أدوات تقنية إلى المؤسسات.

وسلط المنتدى الضوء كذلك على دور الشباب في تطوير حلول مبتكرة للتحديات التنموية، في إطار مبادرة «الذكاء الاصطناعي من أجل التنمية» التي أطلقتها دولة الإمارات في أفريقيا، الهادفة إلى تسريع اعتماد التطبيقات الذكية في التعليم والزراعة والرعاية الصحية والطاقة والبيئة والبنية التحتية الرقمية.

ويعكس المنتدى توجه «أدكس» نحو توظيف أدوات التمويل المخصص للصادرات والخبرات التكنولوجية الإماراتية في توسيع حضور الشركات الوطنية عالمياً، وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، بما يرسخ دور الإمارات شريكاً في نقل التكنولوجيا وتطوير الحلول الرقمية ودعم مسارات التنمية المستدامة.