

ارتفعت أسعار العملات المشفرة بشكل جماعي، خلال تعاملات الخميس، مع تزايد رهانات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، وترقب بدء تداول سهم «أنثروبيك».

وصعدت عملة بتكوين 2.06% إلى 63783 دولاراً، والإيثريوم 3.22 % إلى 1806 دولارات، وزادت سولانا 2.07 % إلى 74.7 دولاراً، وإكس آر بي 1.98 % إلى 0.98 دولار، ودوجكوين 1.44 % إلى 0.0594 دولار.

وتتداول البتكوين أعلى مستوى 63.5 ألف دولار، لكنها لا تزال منخفضة منذ بداية العام الحالي بأكثر من 27 %.

وشهدت سوق العملات المشفرة موجة صعود جماعية، وسط تفاعل المستثمرين مع حزمة من العوامل المتشابكة، التي تجمع بين السياسة النقدية الأمريكية ،وترقب إدراجات كبرى في قطاع الذكاء الاصطناعي، فمن جهة يراقب المتعاملون تزايد الرهانات المرتبطة بمسار أسعار الفائدة الأمريكية، وما قد يترتب عليها من إعادة تسعير للسيولة، وتقلبات في الأصول عالية المخاطر، حيث يمثل تشديد الأوضاع المالية تحدياً تقليدياً للعملات الرقمية، غير أن شهية المخاطرة عادت لتدعم الارتداد اللحظي بعد موجات ضغط سابقة.

ومن جهة أخرى يضيف ترقب بدء تداول سهم «أنثروبيك» زخماً إضافياً على المعنويات المرتبطة بقطاع التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، نظراً للعلاقة الوثيقة التي تربط بين تدفقات السيولة نحو الابتكار التقني، وحركة الأصول الرقمية.

ويرى محللون في أسواق المال أن هذا الارتداد يعكس مضاربات قصيرة الأجل مدفوعة بزخم أسهم الذكاء الاصطناعي، محذرين من أن استمرار تشديد السياسة النقدية، وارتفاع الفائدة الأمريكية قد يحدّان من استدامة المكاسب، ويبقيان العملات المشفرة عرضة لتقلبات حادة، خلال المرحلة المقبلة.