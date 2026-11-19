

ارتفعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الخميس، بدعم من قطاع التكنولوجيا، وارتفعت الأسهم الأوروبية ​بعد خسائر لثلاثة أيام متتالية، إذ عزز الطرح ‌العام ​الأولي لأنثروبيك، وهو الأكبر في تاريخ الأسواق، أسهم التكنولوجيا في حين صعد سهم كومرتس بنك بعدما توصلت ألمانيا ويوني كريديت إلى اتفاق بشأن الاستحواذ المزمع على البنك الألماني.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 ⁠الأوروبي 0.3 % إلى 645.85 نقطة بحلول الساعة 0822 بتوقيت جرينتش، وأغلق المؤشر عند أدنى مستوى في 3 أسابيع، الأربعاء، بعدما هبطت ‌أسهم شركات التعدين، وارتفع سهم كومرتس بنك 1.4 %، وزاد سهم يوني كريديت 1.8 % بعدما توصل ‌البنك الإيطالي وألمانيا إلى اتفاق بشأن نقاط الخلاف ‌الرئيسية في معركة الاستحواذ.

وقادت أسهم التكنولوجيا ‌مكاسب القطاعات في أوروبا، وارتفعت أسهم شركات مرتبطة بالرقائق، منها (إيه.إس.إم.إل) و(إس.تي مايكروإلكترونيكس) وإنفينيون، بما يتراوح بين ​3 و ‌5.5 %، ما يعكس ​تحسناً في معنويات المستثمرين ⁠تجاه أسهم التكنولوجيا الأوروبية والأمريكية.

وجمعت أنثروبيك 81.3 مليار دولار في أكبر طرح عام أولي في سوق الأسهم ​على ⁠الإطلاق بعد ⁠زيادة حجم طرحها، ما رفع قيمة الشركة المطورة لروبوت الدردشة كلود إلى 1.5 تريليون دولار، متحدية المخاوف بشأن ⁠الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، وآفاق جمع التمويل لشركات التكنولوجيا، ويترقب المستثمرون بشدة بدء تداول السهم في ناسداك في وقت لاحق من اليوم.

ومن بين الأسهم الأخرى قفز سهم سويتك الفرنسية 12.7 % بعدما تجاوزت الشركة الموردة لمواد أشباه الموصلات توقعات السوق للسنة المالية ​2027، وهبط سهم نوفارتس 2.5 % بعد أن حددت شركة الأدوية السويسرية أهدافاً لنمو المبيعات على الأمد المتوسط عند الحد الأدنى من نطاق توقعاتها السابقة.