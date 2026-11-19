تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات، الخميس، إذ تمسك المستثمرون بحذرهم قبيل طرح أسهم شركة «أنثروبيك» للتداول في البورصة الأمريكية، وهو حدث يحظى بمتابعة وثيقة، في حين أثرت أسعار المعادن المنخفضة سلباً على أسهم شركات المعادن غير الحديدية.
وارتفع المؤشر نيكاي 0.71 % ليختتم التعاملات عند 59444.21 نقطة بعد أن تأرجح بين المكاسب والخسائر، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04 % إلى 3822.47 نقطة في تداول شهد تقلبات أيضاً.
وتباين أداء الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.5 %، في حين تراجع سهم أدفانتست 0.55 %.
وجمعت أنثروبيك 81.3 مليار دولار في أكبر طرح أولي في تاريخ البورصة بعد زيادة حجم الطرح، ما رفع قيمة الشركة المصنعة لروبوت الدردشة كلود إلى 1.5 تريليون دولار، وحددت الشركة سعر السهم عند 83 دولاراً، وهو أعلى من النطاق الأولي، الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً، وستبدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك، الخميس، وطغى اتجاه الهبوط على السوق بانخفاض 127 سهماً، وصعود 95 سهماً، فيما ظلت 3 أسهم دون تغيير.
وانخفض مؤشر المعادن غير الحديدية الياباني إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً بهبوطه 2.8 % مع تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 14 شهراً، وانخفض النحاس إلى أقل مستوياته في 7 أشهر.
وتصدرت شركة جيه.إكس أدفانسد ميتالز الخسائر على نيكاي بنزول سهمها 6.2 % إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، وهوى سهم سوميتومو ميتال 5.24 %، في حين كان سهم تريند مايكرو أكبر الرابحين على نيكاي بمكاسب 5.72 %.