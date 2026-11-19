

تباين أداء المؤشرات اليابانية ​في ختام تداولات، الخميس، إذ تمسك المستثمرون بحذرهم قبيل ‌طرح أسهم ​شركة «أنثروبيك» للتداول في البورصة الأمريكية، وهو حدث يحظى بمتابعة وثيقة، في حين أثرت أسعار المعادن المنخفضة سلباً على أسهم شركات المعادن غير الحديدية.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.71 % ليختتم التعاملات عند ⁠59444.21 نقطة بعد أن تأرجح بين المكاسب والخسائر، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.04 % إلى 3822.47 نقطة في تداول شهد تقلبات أيضاً.

وتباين أداء ‌الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية، إذ صعد سهم مجموعة سوفت بنك 4.5 %، في حين تراجع سهم ‌أدفانتست 0.55 %.

وجمعت أنثروبيك 81.3 مليار دولار في أكبر طرح أولي في تاريخ البورصة بعد ‌زيادة حجم الطرح، ‌ما رفع قيمة الشركة المصنعة لروبوت الدردشة كلود إلى 1.5 تريليون ​دولار، وحددت الشركة سعر السهم ​عند 83 دولاراً، وهو أعلى ⁠من النطاق الأولي، الذي تراوح بين 70 و78 دولاراً، وستبدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك، الخميس، وطغى ​اتجاه ⁠الهبوط على ⁠السوق بانخفاض 127 سهماً، وصعود 95 سهماً، فيما ظلت 3 أسهم دون تغيير.

وانخفض مؤشر المعادن غير ⁠الحديدية الياباني إلى أدنى مستوى له في 11 شهراً بهبوطه 2.8 % مع تراجع أسعار الذهب إلى أدنى مستوى لها في 14 شهراً، وانخفض النحاس إلى أقل مستوياته في 7 أشهر.

وتصدرت ‌شركة جيه.إكس أدفانسد ميتالز الخسائر على نيكاي بنزول سهمها 6.2 % ​إلى أدنى مستوى منذ ديسمبر من العام الماضي، وهوى سهم سوميتومو ميتال 5.24 %، في حين كان سهم تريند مايكرو أكبر الرابحين على ​نيكاي بمكاسب 5.72 %.