تباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية، اليوم الأربعاء، فيما تقترب «أنثروبيك» من تسعير طرحها العام الأولي، الذي قد يصبح الأكبر في التاريخ بقيمة تتجاوز 90.4 مليار دولار، وسط توقعات بتحديد سعر السهم أعلى من النطاق المعلن، رغم التقلبات الأخيرة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 0.82 % وستاندرد آند بورز 0.02 % بينما صعد مؤشر ناسداك 0.61 % فيما تتركز الأنظار على اجتماع الاحتياطي لتحديد توجهات أسعار الفائدة.

وأبلغت «أنثروبيك» المستثمرين المحتملين بتوقعاتها لتسعير الأسهم فوق النطاق المحدد، وفقاً لما نقلته «بلومبرغ» وتطرح الشركة 825 مليون سهم بسعر بين 70 و78 دولاراً للسهم.

وسيتجاوز الطرح بذلك الرقم القياسي المسجل لشركة «سبيس إكس» البالغ 75 مليار دولار، مع وصول التقييم المخفف بالكامل لـ«أنثروبيك» إلى نحو 1.4 تريليون دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

وتشير تقديرات مصرفيين إلى أن طلبات الاكتتاب تقترب من 7 أضعاف الأسهم المعروضة، في دلالة على قوة شهية المستثمرين رغم تراجع مؤشر «ناسداك 100» بنسبة 2.7% خلال الأسبوع الماضي.

وتعتزم «إنفيديا» شراء أسهم بقيمة تقارب 10 مليارات دولار في «أنثروبيك» ضمن الاكتتاب الخاص، بالتزامن مع توقعات بتعافي سهمها بعد إعلان نتائج أعمال تجاوزت التوقعات أمس الثلاثاء.

وتراجعت الأسهم الأوروبية، مع استمرار موجة تجنب الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعرض قطاع التعدين البريطاني لضغوط مع هبوط أسعار الذهب والفضة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الفرعي لقطاع التكنولوجيا بنسبة 0.39 % إلى 954 نقطة، وزاد حذر مستثمري القارة العجوز مع ارتفاع الدولار الأمريكي في ظل رهانات مكثفة على رفع الفيدرالي أسعار الفائدة الشهر المقبل.

وفي سياق متصل، قال بوريس فوجيتش، نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن رفع أسعار الفائدة الشهر المقبل بات مرجحاً للغاية، مع احتمال إجراء زيادات إضافية خلال عام 2027.

وأفادت تقارير بأن المركزي الأوروبي سيناقش الأسبوع المقبل رفع الحد الأدنى للاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة في منطقة اليورو، في خطوة تُعد من أدوات التشديد النقدي.

الأسهم العالمية

المؤشرات الأمريكية

ناسداك 0.61 %

ستاندرد آند بورز _ 0.02 %

داو جونز _ 0.83 %

الأسواق الأوروبية

كاك الفرنسي _ 0.85 %

ستوكس الأوروبي _ 1.03 %

داكس _1.19 %

فايننشال تايمز _ 1.30 %

بورصة طوكيو

نيكاي + 0.28 %