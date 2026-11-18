قررت شركة «إنفيديا» وقف بيع رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة «إتش 200» إلى الصين، منهية بذلك مساراً استثنائياً، أتاح لها مواصلة الوصول إلى السوق الصينية رغم القيود الأمريكية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتطورة، في خطوة تعكس تشديد واشنطن ضوابط التصدير، وتزايد الضغوط على أعمال الشركة في أحد أكبر أسواق التكنولوجيا عالمياً.

وقالت كوليت كريس، الرئيسة التنفيذية المؤقتة للشركة: «إن «إنفيديا» لن تبيع رقائق «H200» إلى الصين بعد الآن»، مشيرة إلى أن الطلب المتراكم على أحدث منتجات الشركة، بما فيها رقائق «فيرا روبين»، يوفر سوقاً كافية لاستيعاب المعروض، وأن القيود الأمريكية لن تؤثر في إجمالي إيرادات الشركة، وفقاً لما نقلته «تك كرانش».

وجاء القرار بعد مساعٍ، قادها الرئيس التنفيذي السابق للشركة، جنسن هوانغ، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لإتاحة بيع رقائق «إتش 200» إلى السوق الصينية وفق ترتيبات خاصة، تضمنت حصول الحكومة الأمريكية على رسوم بنسبة 25 % من قيمة الشحنات، غير أن هذه الترتيبات أثارت اعتراضات من تيار متشدد في واشنطن، يرى أن السماح بتصدير رقائق متقدمة قد يحد من قدرة الولايات المتحدة على الحفاظ على تفوقها في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويأتي وقف المبيعات بالتزامن مع قواعد أمريكية جديدة، صدرت الاثنين، تستهدف توسيع نطاق القيود على تصدير الرقائق المتقدمة، بحيث تشمل مراكز بيانات في دول أخرى تقدم خدمات الحوسبة عن بُعد لعملاء صينيين، ويعني ذلك أن القيود لم تعد تقتصر على الشحنات المتجهة مباشرة إلى الصين، بل تمتد إلى بعض مسارات الوصول غير المباشر إلى قدرات الحوسبة المتطورة.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة بالنسبة إلى «إنفيديا»، التي تعتمد على الطلب المتنامي من شركات التكنولوجيا، ومشغلي مراكز البيانات لتوسيع أعمالها في مجال معالجات الذكاء الاصطناعي. وفي هذا السياق قدّر بنك الاستثمار «جيفريز» أن تؤدي القواعد الجديدة إلى خفض إيرادات الشركة من قطاع مراكز البيانات، بما يتراوح بين 44 و62 مليار دولار خلال العام المقبل، وهو ما يسلط الضوء على حجم المخاطر المحتملة من اتساع القيود التجارية والتكنولوجية.

وفي المقابل تراهن الشركة على استمرار قوة الطلب العالمي على أجيالها الأحدث من الرقائق، بما يتيح توجيه الإمدادات إلى أسواق أخرى، غير أن وقف المبيعات للصين يبرز مدى تأثير الاعتبارات التنظيمية والجيوسياسية في استراتيجية «إنفيديا» التجارية، حتى مع استمرار النمو القوي في سوق الذكاء الاصطناعي.