

تباين أداء المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الأربعاء، واختتم المؤشر نيكاي تعاملات ​الأربعاء على ارتفاع مع انتعاش أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، ‌لكن ​حدت من المكاسب الشكوك المحيطة بتطور القطاع في الولايات المتحدة وقيادة شركة إنفيديا.

وارتفع نيكاي 0.28 % إلى 59024.28 نقطة بعد انخفاضه بنحو 1 % في وقت سابق من الجلسة. وصعد المؤشر بما يصل إلى 1.3 % خلال اليوم.

إلا ⁠أن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً هبط 0.42 % إلى 3824 نقطة.

وقالت أكيمي هاتانو المحللة البارزة لدى ميزوهو للأوراق المالية: «تقلبات السوق اليومية مرتفعة منذ فوز الحزب الديمقراطي الساحق في ‌انتخابات التجديد النصفي الأمريكية». وأضافت «تتغير العوامل المؤثرة في السوق سريعاً من يوم لآخر مع ظهور الكثير من أوجه الضبابية مثل مصير ‌الاستثمارات في مراكز البيانات. وينعكس اتجاه السوق الأمريكية ‌على سوق الأسهم اليابانية».

وصعد سهم أدفانتست المصنعة لمعدات اختبار ‌الرقائق 4.56 % مقدماً أكبر دعم ‌لنيكاي، وأنهى سهما طوكيو إلكترون وكيوكسيا خسائرهما المبكرة ليختتما التداول مرتفعين 0.49 % ​و0.74 % على الترتيب.

وعكس ‌سهم فوجيكورا، ​شركة تصنيع كابلات الألياف الضوئية المستخدمة ⁠في مراكز البيانات، اتجاه الهبوط لينهي التعاملات على ارتفاع 0.58 %.

وتتبعت أسهم تلك الشركات إنفيديا التي قفز سهمها بنحو خمسة ​بالمئة في ⁠تعاملات ما ⁠بعد الإغلاق، مع إعلان الشركة المصنعة للرقائق تحقيق إيرادات فصلية فاقت التوقعات في أول تقارير أرباحها منذ رحيل جنسن هوانج من ⁠منصب الرئيس التنفيذي هذا الشهر.

وقال كازواكي شيمادا كبير المحللين لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية إن الزخم في اليابان تعزز بفضل التوقعات القوية لشركة إنفيديا، لكن السوق قلقة حيال مصير هوانج واحتمال حدوث تباطؤ في بناء مراكز البيانات ‌في الولايات المتحدة.

وانخفضت أسهم البنوك لتثقل كاهل المؤشر توبكس. ونزل سهما مجموعة ميتسوبيشي ​يو.إف.جي المالية ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية بما يزيد على واحد بالمئة لكل منهما.

ومن بين أكثر من 1500 سهم متداولة في السوق الرئيسية لبورصة طوكيو، ارتفع 25 بالمئة وانخفض 71 ​% وظل 2 % دون تغيير.