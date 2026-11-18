

استقرت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات، الأربعاء، ​إذ أسهمت التوقعات الإيجابية الصادرة عن شركة «إنفيديا» ‌المصنعة ​لرقائق الذكاء الاصطناعي في رفع أسهم قطاع التكنولوجيا، التي تعرضت لضغوط شديدة، ما عوض موجة بيع حادة، شهدتها أسهم التعدين.

ولم يطرأ تغيير يذكر على المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، الذي استقر عند ⁠650.73 نقطة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أكبر انخفاض يومي منذ 20 مارس في الجلسة السابقة.

وارتفعت أسهم شركات ‌التكنولوجيا الأوروبية 1.2 %، وصعد سهم إيه.إس.إم إنترناشونال بنحو اثنين في المئة، وزاد سهم إيه.إس.إم.إل العملاقة لتصنيع معدات ‌الرقائق 1.8 %.

وأعلنت «إنفيديا» عن إيرادات فصلية ‌مذهلة، وقدمت توقعات متفائلة، ما عوض المخاوف، في الوقت الحالي، بشأن ‌القيادة العليا للشركة، بعد أن رفض رئيس مجلس الإدارة، هارفي جونز، ​فكرة إعادة تعيين الرئيس التنفيذي السابق ​جنسن هوانغ.

وفي اختبار كبير ⁠آخر لأسهم شركات التكنولوجيا ستحدد شركة «أنثروبيك» لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي سعر طرحها العام الأولي في وقت ​لاحق، ⁠الأربعاء، ⁠إذ تستهدف الشركة تقييماً يصل إلى 1.4 تريليون دولار.

وكانت أسهم شركات التعدين من بين الأسهم الأقل ⁠أداء، إذ تراجعت 3 % إلى أدنى مستوى في ما يقرب من تسعة أشهر، مع استمرار تراجع أسعار النحاس بسبب المخاوف حيال استثمارات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع الدولار.

وانخفض سهم جلينكور العملاقة للتعدين 3.5 %، بينما تراجع سهم أوروبيس لإنتاج النحاس 2.9 %، ومن بين ​التحركات المدفوعة بالأرباح سهم «إكسبريان» للبيانات الائتمانية، الذي صعد 3.7 في المئة بعد أن فاقت إيرادات النصف الأول التوقعات، وأعلنت الشركة عن خطة لإعادة شراء أسهم ​بقيمة 500 مليون دولار.