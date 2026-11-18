

ارتفعت العملات المشفرة بشكل جماعي خلال تعاملات الأربعاء، رغم سحب المستثمرين صافي 239.9 مليون دولار من صناديق البتكوين الأمريكية، ليصل إجمالي التخارجات إلى 2.56 مليار دولار هذا الشهر، بحسب بيانات «سوسو فاليو».

وصعدت عملة بتكوين 1.14 % إلى 64604 دولارات، والإيثريوم 0.87 % إلى 1811 دولاراً، وزادت سولانا 2.52 % إلى 74.77 دولاراً، وإكس آر بي 3.23 % إلى 1.00 دولار، ودوجكوين 0.83 % إلى 0.0597 دولار.

ورغم هذا الارتفاع لا تزال البتكوين تتداول دون 65 ألف دولار، حيث يرى محللون أن طرح «أنثروبيك» المرتقب يسحب السيولة من أسواق العملات المشفرة.

ويأتي هذا الأداء المتباين في سوق الأصول الرقمية ليطرح تساؤلات واسعة حول طبيعة العلاقة المعقدة بين السيولة المؤسسية، والتوجهات التقنية الحديثة،

فمن الناحية التاريخية كانت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) تُمثل المحرك الرئيسي لتدفقات الأموال، ورسم الاتجاهات الصاعدة للبتكوين وسائر العملات البديلة، إلا أن استمرار موجة التخارجات، وسحب صافي السيولة بميليارات الدولارات يوضح وجود حالة من الحذر، وإعادة تقييم المخاطر بين كبار المستثمرين والمؤسسات المالية الكبرى، هذا التخارج المستمر يعكس غالباً ضغوطاً ناجمة عن تحولات السياسات النقدية، أو تفضيل أصول بديلة ذات عائد ثابت خلال فترات تقلب الأسواق.

على الجانب الآخر يبرز عامل جديد ومؤثر، تمثل في صعود قطاع الذكاء الاصطناعي، وجذب الشركات الكبرى للاستثمارات الرأسمالية الضخمة، مثل الطرح المرتقب لشركة «أنثروبيك»، حيث إن التنافس المحتدم على استقطاب رؤوس الأموال الذكية وتوجيهها نحو قطاعات التكنولوجيا المتقدمة يسهم بشكل مباشر في إعادة توجيه السيولة المتاحة على مستوى الأسواق المالية العالمية، فعندما ترتفع جاذبية الاستثمار في الابتكارات التقنية الكبرى قد تشهد أسواق العملات المشفرة مؤقتاً تباطؤاً في الزخم الشرائي، نظراً لأن جزءاً معتبراً من السيولة المتاحة لدى المستثمرين والمؤسسات يتم إعادة تخصيصه لاغتنام الفرص الناشئة في قطاع الذكاء الاصطناعي، والتقنيات العميقة.