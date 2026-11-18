تباين أداء الأسواق العالمية، خلال تعاملات الأربعاء، مع استمرار حالة الحذر بين المستثمرين بفعل تداخل مجموعة من العوامل، في مقدمتها توقعات السياسة النقدية الأمريكية، والتوترات الجيوسياسية، ومخاوف التضخم، إلى جانب التساؤلات بشأن استدامة الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعي، رغم النتائج القوية، التي أعلنتها شركة «إنفيديا».

وتتجه أنظار المستثمرين إلى محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، بحثاً عن مؤشرات أوضح بشأن توجهات صناع السياسة النقدية خلال الفترة المقبلة، في وقت تعززت فيه رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وسط استمرار قوة الدولار، وتراجع جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً.



النفط يتراجع بفعل ارتفاع المخزونات

وفي أسواق الطاقة تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الأربعاء، متأثرة ببيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي، أظهرت ارتفاع مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة خلال الأسبوع المنتهي في 13 نوفمبر.

وانخفض خام غرب تكساس الوسيط إلى 85.45 دولاراً للبرميل، فيما تراجع خام برنت إلى 92.98 دولاراً، غير أن استمرار المواجهات الأمريكية الإيرانية والمخاطر المحيطة بحركة الملاحة عبر مضيق هرمز حدّا من الضغوط على الأسعار، في ظل مخاوف من انعكاس أي اضطراب في الممرات البحرية على تدفقات إمدادات الطاقة العالمية.



الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أكثر من عام

وفي سوق المعادن النفيسة هبط الذهب بأكثر من 1 % إلى 3796.37 دولاراً للأونصة، مسجلاً أدنى مستوى منذ سبتمبر 2025، مع صعود الدولار إلى مستويات قريبة من أعلى مستوياته في 19 شهراً، وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية.

وتسعّر الأسواق احتمالاً يبلغ 95.7 % لرفع الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر، وهو ما يزيد الضغوط على الذهب، نظراً إلى أن ارتفاع العوائد يعزز جاذبية الأصول المدرة للدخل مقارنة بالمعدن الأصفر.



«إنفيديا» لا تبدد مخاوف قطاع التكنولوجيا

وفي أسواق الأسهم لم تنجح النتائج الفصلية القوية لشركة «إنفيديا» وتوقعاتها للإيرادات في إنهاء مخاوف المستثمرين بشأن العائد المتوقع من الاستثمارات الضخمة في الذكاء الاصطناعي، وسط تذبذب الأسهم الآسيوية واستمرار التساؤلات حول قدرة شركات التكنولوجيا على تحويل الإنفاق الرأسمالي الكبير إلى أرباح مستدامة.

وتتجه الأنظار كذلك إلى الاكتتاب المرتقب لشركة «أنثروبيك»، وسط تقديرات بإمكانية وصول قيمتها إلى 1.4 تريليون دولار، في اختبار لشهية المستثمرين تجاه شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة، وقدرة الأسواق على استيعاب تقييمات مرتفعة في هذا القطاع.



الدولار قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً

وحافظ الدولار على مكاسبه قرب أعلى مستوياته في 19 شهراً، مدعوماً ببيانات تشير إلى استمرار قوة الطلب في الاقتصاد الأمريكي، إلى جانب تصريحات لمسؤولين في الاحتياطي الفيدرالي أبقت احتمالات مواصلة تشديد السياسة النقدية قائمة.

وفي المقابل تراجع الين الياباني إلى نحو 159.35 مقابل الدولار، رغم دعوة محافظ بنك اليابان إلى مواصلة تشديد السياسة النقدية، في ظل استمرار التباين بين مسارات السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.



صفقات واستثمارات في المنطقة

وعلى صعيد الشركات أتم البنك السعودي للاستثمار بيع كامل حصته البالغة 50 % في شركة «أمريكان إكسبريس السعودية» إلى «أمريكان إكسبريس الشرق الأوسط»، مقابل 1.43 مليار ريال، بما يعادل 381.36 مليون دولار، وأعلن البنك استكمال نقل ملكية الأسهم واستلام المقابل المالي، مع بقاء جزء مؤجل من قيمة الصفقة يُحدد بعد إعداد الحسابات النهائية.

وفي قطر وقعت شركة «ميزة» مذكرة تفاهم مع صندوق رأس المال الاستثماري «يوتوبيا»، بهدف دعم تأسيس شركات متخصصة في الذكاء الاصطناعي، انطلاقاً من السوق القطرية والتوسع إقليمياً وعالمياً، وتشمل الشراكة إتاحة منصة للحوسبة المتقدمة داخل أحد مراكز بيانات «ميزة»، لتوفير البنية التحتية اللازمة للشركات الناشئة والمبتكرين، كما أصدر مصرف قطر المركزي سندات حكومية بقيمة مليار ريال، موزعة على شريحتين بقيمة 500 مليون ريال لكل منهما، بعائد 5.48 % للشريحة المستحقة في يناير 2029، و5.70 % للشريحة المستحقة في أغسطس 2031، وبلغ إجمالي طلبات الاكتتاب نحو 1.8 مليار ريال، بما يعادل 1.8 مرة قيمة الإصدار.



التجارة والتوترات الأمريكية الصينية

وفي المشهد الاقتصادي الدولي دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى دعم التجارة الحرة والانفتاح الاستثماري، محذراً من تداعيات الحمائية، وذلك خلال قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في شنتشن.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الخلافات التجارية والتكنولوجية بين واشنطن وبكين، خصوصاً بشأن القيود الأمريكية على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وقبيل لقاء مرتقب بين شي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط ملفات خلافية، تشمل التجارة والطاقة والتكنولوجيا والتطورات الجيوسياسية.