بلغت الإيرادات الإجمالية لشركة إنفيديا الأمريكية العملاقة للرقائق الإلكترونية، في الربع الثالث 115 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.

وللمرة الأولى منذ نحو 28 عاما، أي منذ الطرح العام الأولي للشركة التي تتخذ من سانتا كلارا بولاية كاليفورنيا مقرا لها، لم يكن جنسن هوانغ على رأسها خلال مؤتمر إعلان الأرباح الفصلية يوم الثلاثاء، وبدلا من ذلك، استمع المستثمرون إلى المديرة المالية كوليت كريس التي عُيّنت رئيسة تنفيذية مؤقتة عقب استقالة هوانغ الخميس.

وتجاوزت الشركة الرائدة في مجال أشباه الموصلات المخصصة للذكاء الاصطناعي التوقعات مجددا، سواء من حيث الإيرادات أو صافي الدخل الذي بلغ 65.3 مليار دولار، وبلغ ربح سهم الشركة 2.77 دولار، مقارنة بـ 2.48 دولار التي توقعها المحللون.

وتفاعل السوق بشكل إيجابي مع التقرير المالي للشركة، حيث ارتفع سعر السهم في التداولات ما بعد إغلاق السوق بنسبة تزيد قليلا على 2%.