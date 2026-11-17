تواصلت خسائر بورصة وول ستريت الأمريكية، اليوم الثلاثاء، وعمقت الأسهم خسائرها مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال شركة «إنفيديا»، إلى جانب الطرح العام لشركة «أنثروبيك» هذا الأسبوع.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز الصناعي 1.39 %، وستاندرد آند بورز 500 بنحو 1.09 %، وهبط مؤشر ناسداك المجمع 1.05 %.

وقفز سهم «سيلاس لايف ساينسز جروب» بأكثر من 200 % بعدما أعلنت الشركة نتائج إيجابية لتجربة سريرية للقاح تجريبي يستهدف علاج أحد الأنواع الخطرة من سرطان الدم. وقالت الشركة إن لقاحها «جالينبيبيموت-إس» نجح في خفض خطر الوفاة بنسبة 41 % مقارنة بأفضل علاج متاح حالياً لمرضى سرطان الدم النخاعي الحاد.

وبلغ متوسط مدة البقاء على قيد الحياة 24 شهراً لدى المرضى الذين تلقوا اللقاح، مقابل أقل من 15 شهراً لدى المرضى الذين خضعوا لعلاجات أخرى.

وعقب إغلاق السوق اليوم، تصدر شركة «إنفيديا» أول نتائج أعمال لها في غياب مؤسسها المشارك «جنسن هوانغ» عن منصب الرئيس التنفيذي، بعد استقالته الأسبوع الماضي على خلفية سلسلة من الفضائح الأخلاقية.

كما يترقب المستثمرون بدء تداول سهم «أنثروبيك» يوم الخميس، وسط تقارير تفيد بأن الشركة قد تسعره فوق النطاق السعري المحدد بين 70 - 78 دولاراً، في ظل طلب قوي يعزز حصيلة الطرح فوق 90 مليار دولار.

وتباطأت وتيرة نمو مبيعات التجزئة في الولايات المتحدة إلى 0.2 % خلال أكتوبر، من 0.8 % في سبتمبر، لكنها جاءت متوافقة مع التوقعات.

وبحسب مسح أجراه «بنك أوف أمريكا» من 6 إلى 12 نوفمبر، تراجعت نسبة مديري الصناديق الذين يستثمرون بكثافة في قطاع التكنولوجيا إلى 12 %، مقارنة بـ37 % في أكتوبر، وهو أكبر انخفاض منذ يونيو 2006.

وقال مايكل هارتنت، المحلل لدى البنك الأمريكي، في مذكرة، إن المستثمرين يوجهون رسالة قوية إلى الشركات بضرورة تقليص الإنفاق على الذكاء الاصطناعي.

ويرى نحو 38 % من المشاركين في المسح أن الشركات تبالغ في استثماراتها بقطاع الذكاء الاصطناعي، فيما يتوقع 52 % منهم إعلان إحدى شركات الحوسبة السحابية الكبرى خفض إنفاقها الرأسمالي خلال الأشهر الستة المقبلة.

من جانبها أبلغت شركة «أنثروبيك» المستثمرين المحتملين في طرحها العام الأولي بأنها تتوقع تسعير الأسهم عند الحد الأعلى للنطاق المحدد أو تجاوزه، وسط طلب قوي قد يدفع حصيلة الطرح إلى 90.4 مليار دولار.

وتطرح الشركة نحو 825 مليون سهم بسعر يتراوح بين 70 و78 دولاراً للسهم، وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها «بلومبرغ»، من المتوقع أن تتوقف البنوك عن تلقي طلبات الاكتتاب الساعة 4 مساءً بتوقيت نيويورك، مع استمرار المداولات بشأن التسعير النهائي وإمكانية تغيير تفاصيل الطرح.

وتصل حصيلة الطرح المحتملة إلى 90.4 مليار دولار، شاملة اكتتاباً خاصاً بقيمة 26 مليار دولار، فيما يُقدر تقييم «أنثروبيك» على أساس الأسهم المخففة بالكامل بنحو 1.4 تريليون دولار عند الحد الأعلى للنطاق السعري.

عزوف المستثمرين

وتراجعت الأسهم الأوروبية بأكثر من 1 %، وكانت ​أسهم قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين مع عزوف المستثمرين عن المخاطرة قبيل إعلان شركة ‌إنفيديا نتائجها ​المالية، وذلك في أعقاب سلسلة من عمليات البيع المكثفة في أسهم شركات الذكاء الاصطناعي.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعاً 1.75 % عند 650.72 نقطة، مسجلاً أكبر انخفاض يومي منذ 20 مارس. ونزلت جميع المؤشرات الرئيسية في المنطقة، ومنها المؤشر داكس الألماني الذي خسر أكثر من 2 %.

ونزلت أسهم شركات ⁠التكنولوجيا الأوروبية 3.9 %، وهو أكبر انخفاض يومي لها منذ الثالث من فبراير، وهبط سهم إيه.إس.إم.إل، إحدى أكبر شركات التكنولوجيا في أوروبا، 5.3 % في حين خسرت شركتا تصنيع المعدات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سيمنس إنرجي 3.1 %، وليجراند ‌1.4 %.

وهوى سهم دويتشه بنك 6 % بعد أن كشفت تقارير إعلامية استندت إلى وثائق مسربة عن تفاصيل تعاملات البنك مع عملاء، منهم أثرياء روس، والرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب، ورجل الأعمال الراحل جيفري إبستين. وتراجع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 2.5 % عن أعلى مستوى قياسي سجله الأسبوع الماضي بعد أن أثرت سلسلة من عمليات البيع المكثفة في الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي سلباً في معنويات المستثمرين.

وقال سيباستيان ماكاي، مدير الاستثمار في شركة إدارة الثروات ترو بوتنشال، في إشارة ​إلى انخفاض وزن أسهم التكنولوجيا في المؤشرات الأوروبية ​مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة: «أتوقع أن تحافظ ⁠الأسهم الأوروبية على أداء جيد إلى حد معقول».

وأضاف: «من الواضح أنه ستكون هناك تداعيات لأن التكنولوجيا والاستثمار في التكنولوجيا كانا محركين رئيسيين للنمو الاقتصادي».

وانخفض قطاع التعدين 1.4 % إلى أدنى مستوى له في ما يقرب من 8 أشهر، مع تراجع أسعار النحاس إلى أدنى مستوى لها في أكثر من أربعة أشهر. وصعد سهم شركة الكيماويات إيفونيك 4.2 % بعد أن أوردت وكالة بلومبرغ نيوز أن شركة باسف تستعد لتقديم عرض استحواذ جديد على منافستها الألمانية الأصغر حجماً.

وهوى سهم شركة الوساطة الإلكترونية إكس.تي.بي 17.5 % ليصبح الأسوأ أداء على ​مؤشر ستوكس 600 بعد أن ذكرت هيئة الرقابة المالية البولندية أن لديها «عدة أفكار» ستقدمها قريباً بشأن التدخل في سوق عقود الفروقات، وهي أداة مالية مشتقة تبرم بين متداول ووسيط مالي لتبادل فرق سعر أصل معين بين لحظة فتح الصفقة ولحظة ​إغلاقها، دون امتلاك الأصل فعلياً.

الأسهم العالمية

المؤشرات الأمريكية

ناسداك _ 1.13 %

ستاندرد آند بورز _ 1.16 %

داو جونز _ 1.48 %

الأسواق الأوروبية

كاك الفرنسي _1.62 %

ستوكس الأوروبي _ 1.75 %

فايننشال تايمز _ 1.76 %

داكس _ 2.08 %

بورصة طوكيو

نيكاي _1.34 %