سجلت أسعار البنزين في الولايات المتحدة أدنى مستوياتها منذ نحو ثمانية أشهر، مع تراجع أسعار النفط العالمية وزيادة تدفقات الخام من منطقة الخليج، في تطور من شأنه تخفيف الأعباء المعيشية عن المستهلكين الأمريكيين والحد من الضغوط التضخمية المرتبطة بارتفاع تكاليف الطاقة، بعد الاضطرابات التي شهدتها الأسواق جراء حرب إيران.

وانخفض متوسط سعر البنزين العادي الخالي من الرصاص في محطات الوقود الأمريكية إلى 3.78 دولارات للغالون، وفقاً لبيانات جمعية السيارات الأمريكية، مسجلاً أدنى مستوى منذ منتصف مارس الماضي، في أعقاب موجة تراجع شملت أسواق النفط ومشتقات الطاقة خلال الأسابيع الأخيرة.

وجاء هذا الانخفاض مع تحسن تدفقات النفط الخام من الخليج العربي، إلى جانب مؤشرات إلى تهدئة التوترات العسكرية، بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى تأجيل شن هجمات جديدة على إيران، ما عزز الآمال بانحسار الاضطرابات التي أثرت في إمدادات الطاقة العالمية.

وكانت أسعار البنزين قد سجلت ارتفاعات حادة عقب الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير، والتي أحدثت صدمة في أسواق الطاقة، مع تعطل صادرات النفط الخام والمنتجات المكررة عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة العالمية.

وقال يغيت دوغان، محلل المنتجات النفطية لدى شركة «إنرجي أسبكتس»، إن أسعار الجملة في الولايات المتحدة تراجعت بسرعة كبيرة من مستوياتها المرتفعة، الأمر الذي سيخفف الأعباء عن المستهلكين في محطات الوقود، لكنه حذر من أن الأسعار لا تزال أعلى من مستويات ما قبل الصراع، وأن العوامل الأساسية وراء ارتفاعها لم تتغير، ما يترك المجال أمام عودتها للصعود سريعاً خلال الصيف المقبل.

تراجع النفط يعزز وفرة المعروض

ويأتي انخفاض البنزين في إطار تراجع أوسع بأسواق النفط، إذ هبطت العقود المستقبلية لخام غرب تكساس الوسيط، الخام الأمريكي القياسي، بنحو 20 دولاراً للبرميل منذ نهاية أكتوبر، وسط توقعات بزيادة المعروض العالمي وتراجع المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

وتتوقع وكالة الطاقة الدولية تسجيل فائض في المعروض النفطي بنحو مليوني برميل يومياً خلال الربع الجاري، فيما حذر «غولدمان ساكس» من احتمالات تشكل تخمة في الأسواق خلال العام المقبل، مع استمرار نمو الإمدادات وتغير موازين العرض والطلب.

وفي مؤشر إضافي إلى تحسن الإمدادات، بدأت مخزونات البنزين الأمريكية، التي ظلت دون مستوياتها الموسمية المعتادة منذ أواخر أبريل، بالتعافي، بالتزامن مع الهبوط الحاد في العقود المستقبلية للبنزين خلال نوفمبر.

كما ساهمت التوقعات بانحسار التوترات في الشرق الأوسط في تهدئة الأسواق، بعدما انعكست المخاوف من تعطل الإمدادات على أسعار النفط والوقود وتكاليف النقل والإنتاج، وأثارت مخاوف من انتقال موجة ارتفاع الطاقة إلى أسعار السلع والخدمات.

ارتياح للمستهلكين وضغوط قائمة

وعادة ما تتراجع أسعار البنزين في الولايات المتحدة مع اقتراب فصل الشتاء، نتيجة انخفاض الطلب الموسمي على الوقود المستخدم في قيادة السيارات، وهو عامل إضافي يدعم الاتجاه النزولي للأسعار خلال الفترة الحالية.

ورغم أن التراجع يوفر متنفساً للأسر الأمريكية ويخفف أحد مصادر الضغوط التضخمية، فإن الأسعار لا تزال أعلى من مستويات ما قبل اندلاع الصراع، ما يعني استمرار تأثير تكاليف الطاقة في ميزانيات المستهلكين.

ويمثل انخفاض البنزين تطوراً مهماً لإدارة ترامب، في ظل حساسية أسعار الوقود لدى الأمريكيين وتأثيرها المباشر في تكاليف المعيشة، وخصوصاً أن ارتفاعها كان أحد تداعيات الحرب التي أثارت ضغوطاً اقتصادية وسياسية داخل الولايات المتحدة.