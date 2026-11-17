يقف الاقتصاد العالمي اليوم عند مفترق طرق تاريخي بالغ التعقيد، تتقاطع فيه الثورة التكنولوجية المتسارعة المتمثلة في طفرة الذكاء الاصطناعي مع أعقد الأزمات الجيوسياسية والمالية التي يشهدها العالم منذ عقود. ففي وقت باتت فيه استثمارات التكنولوجيا المتقدمة المحرك الرئيس للنمو العالمي، تتصاعد التحذيرات الدولية من تحول هذا القطاع إلى فقاعة مالية مثقلة بالديون، بالتزامن مع موجة عارمة من عدم اليقين تسيطر على الأسواق المالية، مدفوعة بتوترات حالة اللاحرب واللاسلم بين الولايات المتحدة وإيران، وترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة لدى الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وانتظار ما ستسفر عنه القمة الثلاثية المرتقبة في مدينة شنجن الصينية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيريه الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ.

ويبرز جوهر القلق الاقتصادي الراهن في التصريحات التحذيرية المتزامنة الصادرة عن أهم مؤسستين ماليتين في العالم؛ حيث كشف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، كيفن وارش، خلال فعالية استضافها البنك في سان فرانسيسكو، أن موظفي الفيدرالي بدأوا وضع تصورات لثلاثة سيناريوهات محتملة بشأن تأثير الانتشار المتسارع للذكاء الاصطناعي أو ما يُعرف في المصطلحات الفيدرالية بالذكاء الفائق (SI) تنفيذاً لأمر تنفيذي أصدره الرئيس ترامب على أكبر اقتصاد في العالم.

وتكشف هذه السيناريوهات عن حجم الضبابية التي تكتنف مستقبل النمو؛ فبينما يفترض السيناريو الأول طفرة في الإنتاجية تتوزع مكاسبها بين أصحاب العمل والعمال، يرسم السيناريو الثاني مشهداً قاتماً ترتفع فيه مستويات النشاط الاقتصادي بالتوازي مع خسائر واسعة في الوظائف، فيما يحذر السيناريو الثالث من إخفاق التكنولوجيا في تحقيق التوقعات المأمولة بعد استثمارات رأسمالية هائلة، مما قد يقود إلى تراجع حاد في تقييمات سوق الأسهم وتباطؤ اقتصادي وارتفاع واضح في معدلات البطالة دون تحقيق مكاسب الإنتاجية المنشودة.

وتتقاطع مخاوف الفيدرالي الأمريكي مع التشخيص الدقيق الذي أطلقته المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، على هامش قمة رابطة آسيان في الفلبين، حين حذرت من أن الاقتصاد العالمي بات يقف على ساق واحدة هي الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أن أي اهتزاز في هذه الساق قد يتسبب في اضطرابات مالية واسعة النطاق. وتكمن خطورة هذا الاعتماد المفرط في تشابك التمويلات والديون داخل منظومة التكنولوجيا؛ إذ تشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن ما يُعرف بالتمويلات الدائرية حيث تستثمر شركات التكنولوجيا الكبرى في شركات ناشئة لتعود هذه الأموال إليها بصورة غير مباشرة عبر عقود شراء وخدمات سحابية قد تجاوزت قيمتها تريليون دولار، يعتمد نحو ثلثيها على الديون. ومع تصدر عملاق الرقائق إنفيديا قلب هذه المنظومة التمويلية، يقدّر محللو بنك يو بي إس أن أي تراجع ملموس في دورها التمويلي قد يسحب ما يزيد على خمسين مليار دولار من السيولة، في وقت تشهد فيه أسهم شركات الرقائق والذكاء الاصطناعي موجة تصحيح وعمليات بيع واسعة تعكس إعادة تقييم المستثمرين للفجوة المتسعة بين الحماس الاستثماري والعوائد الاقتصادية الفعلية.

وتزداد حساسية هذا المشهد المالي في ظل أزمة الدين العالمي المتفاقمة وارتفاع تكلفة الاقتراض، حيث يترقب المستثمرون والبنوك المركزية حول العالم موقف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة. ورغم أن وارش التزم الحذر وتجنب تقديم توجيهات مباشرة حول السياسة النقدية على المدى القريب، مكتفياً بتشكيل خمس فرق عمل تضم مسؤولين تنفيذيين من قطاع التكنولوجيا وأكاديميين لتقديم توصياتهم للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بنهاية العام، فإن المعضلة التضخمية تظل قائمة بقوة.

فبينما يراهن رئيس الفيدرالي على أن مكاسب الإنتاجية المدفوعة بالذكاء الاصطناعي ستكبح التضخم على المدى الطويل، فإنه أقرّ بأن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الخام والمدخلات والطاقة اللازمة لتغذية مراكز البيانات يضغط بقوة على جانب الطلب ويغذي التضخم الأوسع نطاقاً. وهذا الواقع يضع البنوك المركزية أمام معادلة بالغة الصعوبة؛ إذ إن الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لكبح التضخم يرفع من تكلفة خدمة الديون السيادية وديون الشركات المثقلة بالالتزامات، بينما يهدد خفضها المتسرع بإشعال موجة تضخمية جديدة، وخاصة في ظل تحذيرات صندوق النقد الدولي من أن خيبة أمل الأسواق بشأن جدوى الذكاء الاصطناعي قد تدفع الأسهم الأمريكية للتراجع بنحو 20% وتقتطع 1.1% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2028.

وفي خضم هذه التحديات البنيوية، تفرض التطورات الجيوسياسية المتلاحقة طبقة إضافية من المخاطر تدفع المستثمرين وصناديق التحوط نحو البحث المحموم عن ملاذات آمنة وتحوطات نقدية تحمي رؤوس الأموال من الصدمات المفاجئة. فالمشهد الدولي لا يزال أسيراً لحالة اللاحرب واللاسلم المتوترة بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الشرق الأوسط؛ ورغم أن استبعاد الرئيس ترامب توجيه ضربات عسكرية جديدة لطهران قد منح الأسواق هدنة نفسية مؤقتة، فإن تداعيات الصراع على أمن الملاحة في الممرات البحرية الحيوية وأسواق الطاقة والغذاء لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على الاقتصاد العالمي، وتفرض علاوة مخاطر مرتفعة على أسعار النفط والسلع الاستراتيجية.

وقد أوضح صندوق النقد الدولي أن طفرة استثمارات الذكاء الاصطناعي، التي رفعت توقعات النمو العالمي لعام 2026 إلى 3.1% وأسهمت في نحو 80% من النمو الأخير في الصادرات العالمية، كانت بمثابة طوق النجاة الذي عوّض جزئياً الأضرار الاقتصادية الناجمة عن أزمة الطاقة المرتبطة بالحرب في إيران، مما يعني أن أي تعثر متزامن في قطاع التكنولوجيا وتصعيد عسكري في الشرق الأوسط سيفقد الاقتصاد العالمي محركه الوحيد ويدخله في ركود تضخمي حاد.

وعلى وقع هذه التقلبات، تتجه أنظار الدوائر السياسية والمالية العالمية بترقب شديد نحو القمة الثلاثية المرتقبة في مدينة شنجن الصينية، والتي ستجمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ. وتكتسب هذه القمة أهمية استثنائية في رسم ملامح الاقتصاد العالمي خلال المرحلة المقبلة؛ فإما أن تؤسس لتفاهمات كبرى تخفف من حدة الاستقطاب التجاري والتكنولوجي وتفتح الباب أمام تسويات تهدئ بؤر الصراع في الشرق الأوسط وأوروبا، مما يعيد الثقة للأسواق ويخفف من حدة التضخم واضطرابات سلاسل الإمداد، وإما أن تكرس انقسام العالم إلى تكتلات اقتصادية وتكنولوجية متصارعة تتنافس في سباق محموم على الذكاء الفائق والمعادن النادرة والتسلح، وهو ما سيزيد من تشظي التجارة الدولية ويرفع من مستويات الديون العالمية التي باتت تهدد الاستقرار المالي.

ومع استمرار حالة الترقب هذه، يعيد مديرو الأصول والمؤسسات المالية الكبرى صياغة استراتيجياتهم الاستثمارية عبر تعزيز السيولة النقدية، وتنويع المحافظ بعيداً عن التركز المفرط في أسهم التكنولوجيا الكبرى، والتحوط عبر الأصول الدفاعية والذهب والسندات قصيرة الأجل. إن المشهد الاقتصادي العالمي في أواخر عام 2026 يعكس لحظة اختبار حقيقية لصلابة النظام المالي الدولي؛ حيث تتشابك رهانات التكنولوجيا المثقلة بالديون مع حسابات السياسة النقدية الحذرة وتوازنات القوى العظمى، ليبقى استقرار الأسواق رهيناً بقدرة صناع القرار في واشنطن وبكين وموسكو على احتواء الأزمات الجيوسياسية، وبقدرة قطاع الذكاء الاصطناعي على إثبات جدواه الاقتصادية الحقيقية قبل أن تنفد طاقة الأسواق على تحمل المزيد من الديون والمخاطر.