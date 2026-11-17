تبرع جيف بيزوس الملياردير الأمريكي بنحو 771.5 ألف سهم من أسهم شركة «أمازون»، بقيمة سوقية تقارب 198.9 مليون دولار، لمؤسسات غير ربحية خلال الأسبوع الماضي، لترتفع القيمة الإجمالية لتبرعاته من أسهم الشركة منذ بداية عام 2026 إلى نحو 629.1 مليون دولار، وفق إفصاحات مقدمة إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

وأظهرت الإفصاحات التنظيمية أن التبرعات نُفذت على دفعتين، شملت الأولى نحو 674.1 ألف سهم يوم الخميس، فيما جرى التبرع بالدفعة الثانية، البالغة 97.4 ألف سهم، في اليوم التالي. ولم تكشف الإفصاحات عن أسماء جميع الجهات المستفيدة، لكنها أظهرت أن مؤسسة «بيزوس إيرث فاند» (Bezos Earth Fund) تلقت الدفعة الثانية، بحسب مجلة «فوربس».

وتعادل الأسهم المتبرع بها نحو 0.09 % من إجمالي حصة بيزوس في «أمازون»، إلا أن ذلك لم يؤثر بصورة كبيرة في حجم استثماراته بالشركة، إذ لا يزال يمتلك أكثر من 878 مليون سهم، تبلغ قيمتها السوقية نحو 226.4 مليار دولار، استناداً إلى سعر الإغلاق البالغ 257.75 دولاراً للسهم في تعاملات الاثنين.

وتعكس هذه التبرعات استمرار اعتماد بيزوس على جزء من حصته في «أمازون» لتمويل الأنشطة والمؤسسات غير الربحية، في إطار مساعيه لتوجيه مزيد من الموارد إلى المبادرات ذات الأثر البيئي والاجتماعي، ولا سيما من خلال مؤسسته المعنية بمكافحة تغير المناخ وحماية الطبيعة.

وعلى صعيد الثروة، تُقدّر القيمة الصافية لثروة بيزوس بنحو 376.7 مليار دولار، ليحتل المركز الثاني في قائمة أغنى الأشخاص في العالم وفق مؤشر «فوربس» للمليارديرات، خلف إيلون ماسك الذي تبلغ ثروته نحو 874.1 مليار دولار.

ورغم التبرع بمئات الملايين من الدولارات خلال العام الجاري، تظل حصة بيزوس في «أمازون» أحد أبرز مكونات ثروته، مستفيداً من القيمة السوقية الضخمة للشركة ومكانتها في قطاعات التجارة الإلكترونية والحوسبة السحابية والخدمات الرقمية.