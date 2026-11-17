

نددت الصين بالقيود الأمريكية الجديدة على صادرات الرقائق الإلكترونية المتقدمة، متوعدة باتخاذ «التدابير اللازمة» للدفاع عن مصالحها، في تصعيد جديد للتوترات التجارية والتكنولوجية بين أكبر اقتصادين في العالم، وسط تدقيق أمريكي متزايد في مسارات وصول تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى الشركات الصينية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غوو جياكون، خلال مؤتمر صحفي الثلاثاء، إن الولايات المتحدة «توسّع مراراً مفهوم الأمن القومي بشكل مفرط وتسيء استخدام إجراءات الرقابة على الصادرات»، مؤكداً أن بكين ستتخذ التدابير اللازمة للدفاع بحزم عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وجاء الموقف الصيني رداً على تحرك إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشديد القيود على وصول الشركات الصينية إلى الرقائق المتقدمة، عبر سد ثغرات أتاحت لها الحصول على قدرات حوسبة من خلال مراكز بيانات في دول ثالثة، بدلاً من استيراد الرقائق مباشرة من الولايات المتحدة.

وتشمل الإجراءات الأمريكية الجديدة فرض متطلبات ترخيص على شحن الرقائق المتقدمة إلى خمس دول هي سنغافورة وماليزيا وتايلاند وإندونيسيا والبرازيل، إلى جانب إلزام مراكز بيانات خارج الولايات المتحدة تقدم قدرات حوسبة كبيرة لشركات مقرها الصين بالحصول على تراخيص أمريكية خلال 90 يوماً لمواصلة تقديم خدماتها.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب فضيحة مرتبطة بشركة «إنفيديا» وشريكها السنغافوري «ميغاسبييد»، وسط تحقيقات بشأن احتمال تحويل رقائق متقدمة إلى جهات صينية بالمخالفة لضوابط التصدير الأمريكية. وأثارت القضية تدقيقاً واسعاً في مدى فعالية الرقابة على تدفقات أشباه الموصلات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتكتسب القيود الجديدة أهمية إضافية لتزامنها مع استعداد ترامب للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ في مدينة شنتشن، على هامش اجتماعات منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، ما يضع ملف التكنولوجيا والرقائق المتقدمة ضمن القضايا الحساسة في العلاقات بين البلدين.

ويرى مراقبون أن توسيع نطاق ضوابط التصدير يعكس انتقال المواجهة التكنولوجية الأمريكية الصينية إلى ما هو أبعد من بيع الرقائق مباشرة، لتشمل أيضاً تأجير قدرات الحوسبة والوصول عن بُعد إلى مراكز البيانات، وهو ما قد يفرض قيوداً إضافية على شركات الذكاء الاصطناعي وسلاسل إمداد التكنولوجيا عالمياً.