

أعلنت شركة «إنفيديا» الأمريكية، عملاق صناعة الرقائق الإلكترونية، تشكيل لجنة دائمة جديدة على مستوى مجلس الإدارة للإشراف على سياساتها المتعلقة بالأمن القومي، وضمان الامتثال لضوابط التصدير، وإدارة مخاطر التجارة العالمية، في خطوة تعزز الرقابة المؤسسية على أنشطة الشركة في ظل تصاعد التدقيق الأمريكي في صادرات الرقائق المتقدمة إلى الصين.

وقالت الشركة، في بيان الثلاثاء، إن اللجنة الجديدة، التي تحمل اسم «لجنة الرقابة على الأمن القومي وضوابط التصدير»، ستتولى متابعة برامج الأمن القومي والامتثال التجاري، والاستعانة بخبراء مستقلين من خارج الشركة لتقديم المشورة في المجالات القانونية والأمنية والتجارية.

وعين مجلس الإدارة سوزان نورا جونسون رئيسة للجنة، على أن تضم في عضويتها كلاً من ستيفن نيل وجون دابيري. ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة على الأقل كل ثلاثة أشهر، بمشاركة الإدارة التنفيذية، إلى جانب جلسات خاصة لمناقشة الملفات ذات الصلة.

وسترفع فرق الأمن القومي والامتثال التجاري العالمي في الشركة تقاريرها مباشرة إلى اللجنة الجديدة، فيما تتولى الرئيسة التنفيذية المؤقتة كوليت كريس الإشراف على العمليات اليومية لهذه الفرق.

ويأتي تشكيل اللجنة بعد أيام من استقالة الرئيس التنفيذي السابق جنسن هوانغ، وسط تقارير عن علاقات شخصية مزعومة شملت امرأة يُشتبه في ارتباطها بأجهزة استخبارات صينية، ما أثار تساؤلات في واشنطن بشأن مخاطر الأمن القومي والرقابة على صادرات الشركة من الرقائق المتقدمة. ولا تزال هذه المزاعم محل تدقيق وتحقيق، ولم تعلن الشركة ثبوت اختراق أسرارها أو الإضرار بالأمن القومي.

وتزامنت الخطوة أيضاً مع تشديد الإدارة الأمريكية القيود المفروضة على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، في وقت تواجه فيه سياسات تصدير أشباه الموصلات إلى السوق الصينية اهتماماً متزايداً من المشرعين والجهات الحكومية الأمريكية.

وأكدت «إنفيديا» أن تشكيل اللجنة يعكس توجه مجلس الإدارة إلى تعزيز الحوكمة والرقابة، وتوسيع التعاون مع الجهات الحكومية والخبراء المتخصصين، بما يوازن بين حماية الأمن القومي واستمرار الابتكار التكنولوجي.