

شهدت أغلب العملات المشفرة تراجعات في الأداء خلال تعاملات الثلاثاء، مع تواصل سحوبات صناديق البتكوين المتداولة في الولايات المتحدة لليوم السابع على التوالي، إذ شهدت صافي تخارج بقيمة 185 مليون دولار، بحسب بيانات «سوسوفاليو».

وانخفضت عملة بتكوين 1.2% إلى 64210 دولارات، والإيثريوم 1.4% إلى 1792 دولاراً، وهبطت دوجكوين 1.3% إلى 0.0586 دولار، فيما زادت سولانا 1.5% إلى 72.43 دولاراً.

وتأتي هذه التراجعات وسط ضغوط متزايدة على الأسواق الرقمية مرتبطة بتحولات السياسات النقدية وتوقعات أسعار الفائدة الأمريكية، وسط حالة من الحذر المستمر بين المؤسسات الاستثمارية وصناديق التحوط، فقد عززت بيانات التضخم الأخيرة وسلوك الاحتياطي الفيدرالي المخاوف من استمرار التشديد النقدي لفترة أطول، ما دفع رؤوس الأموال المؤسسية لتفضيل أدوات الدخل الثابت الآمنة على حساب الأصول عالية المخاطر كالعملات المشفرة.

علاوة على ذلك، ساهمت التوترات الجيوسياسية العالمية والاضطرابات المستمرة في سلاسل الإمداد العالمية في تقليص شهية المخاطرة لدى المستثمرين الأفراد والمؤسسات على حد سواء، ما أدى إلى موجات بيعية متتالية وزيادة حدة التقلبات السعرية في مختلف منصات التداول العالمية، بالتزامن مع تراجع السيولة المتاحة في العقود الآجلة والأسواق الفورية.

ويشير محللون ماليون إلى أن تواصل هذه السحوبات المؤسسية يعكس مرحلة إعادة تسعير شاملة للمخاطر في الأسواق العالمية، حيث تتجه المحافظ الكبرى نحو تسييل جزء من أصولها الرقمية المرتفعة المخاطر للتحوط ضد تقلبات السيولة المحتملة وارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل.

ويرى الخبراء أن هذه التراجعات ربما تمثل اختباراً حقيقياً لمستويات الدعم الفنية الرئيسية لعملة البتكوين، مؤكدين أن أي كسر مستدام لدعم 64 ألف دولار قد يفتح الباب أمام موجة جني أرباح أوسع نطاقاً، بينما يظل التعافي المرتقب رهناً بعودة شهية المخاطرة واستقرار البيانات الاقتصادية الكلية القادمة من الولايات المتحدة.