كشف تقرير أولي لشركة «مايكروسوفت» أن الخلل البرمجي الذي تسبب في انقطاع خدماتها الإنتاجية الأسبوع الماضي ظل كامناً داخل مراكز بياناتها منذ يوليو الماضي، من دون أن تتمكن اختبارات الشركة من اكتشافه، قبل أن يؤدي تعديل روتيني في حركة البيانات إلى سلسلة أعطال عطلت خدمات «أوتلوك» و«تيمز» ومساعد الذكاء الاصطناعي «كوبايلوت» حول العالم.

وبدأت الأزمة في 11 نوفمبر، عندما أجرت الشركة تعديلاً على مسارات حركة بيانات المستخدمين، ما أدى إلى إعادة توجيه حركة البيانات من خدمة «تيمز» إلى نظام منفصل من الخوادم يتولى أيضاً تشغيل «أوتلوك». وتزامنت هذه الخطوة مع انخفاض قدرة الخوادم على استيعاب البيانات، نتيجة مشكلة أخرى وقعت في وقت سابق من الأسبوع، الأمر الذي فعّل الخلل البرمجي الكامن.

ومع التدفق المفاجئ للبيانات، استنفدت الخوادم ذاكرتها وبدأت تتعطل تباعاً، قبل أن تزيد الأنظمة الآلية المشكلة تعقيداً، بعدما أعادت توجيه رسائل البريد الإلكتروني وبيانات المستخدمين إلى خوادم أخرى صنفتها على أنها سليمة، لكنها سرعان ما تعرضت للخلل ذاته.



سلسلة أعطال امتدت لساعات

وبحسب التقرير الأولي الذي نشرته «مايكروسوفت» في وقت متأخر من يوم الأحد، لم تدرك الشركة اتساع نطاق المشكلة إلا نحو الساعة 11:30 صباحاً يوم 12 نوفمبر، بالتزامن مع بلوغ حركة البيانات لدى الشركات الأمريكية ذروتها. واستغرقت نحو 15 ساعة إضافية لتحديد السبب والبدء في تنفيذ إجراءات الإصلاح.

وخلال فترة الانقطاع، واجهت شركات ومؤسسات حكومية صعوبات في مواصلة أعمالها، بعدما تعذر على الموظفين الوصول إلى صناديق البريد الإلكتروني، واختفت دعوات الاجتماعات عبر «تيمز»، ما دفع كثيرين إلى العودة للمكالمات الهاتفية والوسائل التقليدية، مثل الورقة والقلم، لإنجاز المهام العاجلة.

وفي ذروة الأزمة يوم الخميس، توقف أكثر من 80 % من الخوادم المشغلة لخدمة «أوتلوك» عن الاستجابة. وعلى عكس الأعطال المعتادة التي تُحل خلال ساعات، استمرت هذه الأزمة فترة أطول، إذ كانت الخوادم تعود إلى التعطل فور إعادة تشغيلها، بسبب تراكم طلبات المستخدمين خلال فترة الانقطاع واندفاعها مجدداً إلى الأنظمة.

واعتذر تشارلز لامانا، نائب الرئيس التنفيذي المسؤول عن برامج العمل والإنتاجية في «مايكروسوفت»، عن العطل في منشور على منصة «إكس» في وقت مبكر من يوم الإثنين، مقدماً تفاصيل إضافية عن أسباب الأزمة. وتراجعت أسهم الشركة بنحو 1 % عند الساعة 2:29 بعد ظهر يوم الإثنين.



اختبارات لم تحاكِ ظروف التشغيل الفعلية

وأعاد الحادث تسليط الضوء على تحديات اختبار البنية التحتية الرقمية واسعة النطاق، بعدما أظهر التسلسل الزمني الذي نشرته الشركة أن إجراءات الاختبار المعتادة لم تنجح في كشف الخلل، رغم بقائه داخل مراكز البيانات لأشهر.

وأوضح لامانا أن «مايكروسوفت» تختبر التغييرات الشبكية أولاً داخل المختبرات، ثم تطبقها على نطاق محدود قبل تعميمها، غير أن الأجهزة المستخدمة في بيئات الاختبار وأنماط حركة البيانات التي جرت محاكاتها لم تعكس ظروف التشغيل الفعلية التي واجهتها الخوادم خلال الأزمة.

كما تركز الشركة عادة على اختبار الأنظمة الأقدم والأقل كفاءة، للتأكد من قدرة التحديثات على العمل دون تعطيل المكونات الأضعف في بنيتها السحابية. لكن المفارقة أن الخلل هذه المرة كان أشد تأثيراً على الأجهزة الأحدث، ذات القدرات الأعلى على المعالجة.

ولم تنجح محاولات استعادة استقرار الخدمات عبر التراجع عن التحديثات الأخيرة، لأن الخلل كان موجوداً قبل تنفيذها، ما كشف حدود الإجراءات التقليدية في معالجة أعطال البنية التحتية المعقدة، وأعاد طرح تساؤلات بشأن مخاطر اعتماد الشركات والمؤسسات على مزود تقني واحد لتشغيل خدماتها الأساسية.