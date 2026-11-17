

تراجعت المؤشرات الأوروبية في مستهل تداولات الثلاثاء، في ظل ضغوط يتعرض لها قطاع التكنولوجيا بعد أن شددت واشنطن القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ما أدى إلى تزايد الإحجام عن المخاطرة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 بنسبة 0.64 % إلى 658.07 نقطة بحلول الساعة 0809 بتوقيت جرينتش، مع تراجع جميع الأسواق الإقليمية الرئيسية. وأغلقت وول ستريت على انخفاض حاد الاثنين وتراجعت الأسواق الآسيوية بعدما قالت واشنطن إنها ستفرض قيوداً لمنع وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة التي تنتجها شركات مثل ‌إنفيديا.

وتقيد القاعدة الجديدة شحن الرقائق المتطورة إلى مراكز بيانات مثل الموجودة في تايلاند وماليزيا، والتي استخدمتها شركات صينية للوصول إلى القوة الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبعد موجات حادة عدة من ​عمليات البيع للأسهم العالمية المرتبطة بالذكاء ​الاصطناعي، ينتظر المستثمرون إعلان ⁠أرباح شركة الرقائق الأمريكية إنفيديا، والتي أصبحت محوراً لأزمة بالقطاع في الآونة الأخيرة مع استقالة رئيسها التنفيذي ​جنسن ⁠هوانج المفاجئة.

وتترقب ⁠الأسواق أيضاً الطرح العام الأولي لأسهم شركة أنثروبيك لأبحاث وتطوير الذكاء الاصطناعي هذا الأسبوع.

وانخفضت أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة ⁠بالرقائق الإلكترونية، مثل سهم إنفنيون الذي تراجع 0.5 % وسهم إيه.إس.إم.إل الذي نزل 1.32 %.

وهوى سهم دويتشه بنك 5.04 % بعد سلسلة من التقارير الإعلامية المستندة إلى وثائق مسربة، والتي كشفت عن تعاملات للبنك مع عملاء من بينهم رجال أعمال روس نافذين والرئيس الأمريكي ​دونالد ترامب ورجل الأعمال جيفري إبستين.