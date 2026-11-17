

تراجعت المؤشرات اليابانية في ختام تداولات الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن آفاق قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث أحجم المستثمرون عن اتخاذ مراكز جديدة ‌ترقباً لنتائج ​إنفيديا للربع الثالث والطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك.

وتراجع المؤشر نيكاي 1.34 % إلى 58860.43 نقطة، مسجلاً تراجعاً للجلسة الثانية على التوالي. وهبط أيضاً المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 1.57 % ليصل إلى 3840.02 نقطة.

وساهمت الأسهم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والرقائق الإلكترونية في تراجع المؤشر نيكاي، مع نزول ⁠سهم شركة كيوكسيا هولدنجز 5.08 %، وسهم شركة أدفانتست 4.39 %، وسهم مجموعة سوفت بنك 3.95 %.

وقال يوشيتاكا أرايا المحلل لدى مونكس للأوراق المالية في تقرير «من المتوقع أن يؤدي الحذر الذي يسبق إعلان نتائج شركة إنفيديا ‌والطرح العام الأولي لشركة أنثروبيك إلى... إثناء المستثمرين عن الشراء بقوة، ما يزيد من الضغط على الأسهم».

وخسرت أسهم الشركات الأمريكية ذات القيمة السوقية الضخمة والأسهم ‌المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك إنفيديا، خلال تعاملات ‌مساء الاثنين في وول ستريت، وسط مخاوف بشأن آفاق القطاع ‌بعد استقالة جنسن هوانج الرئيس ‌التنفيذي لشركة إنفيديا الأسبوع الماضي.

وتراجع أيضاً الحماس تجاه أسهم الذكاء الاصطناعي بعدما أعلنت الحكومة الأمريكية عن جهود ​لتشديد القيود لمنع ‌حصول الصين على رقائق الذكاء ​الاصطناعي المتطورة من شركات، مثل ⁠إنفيديا، وذلك قبل اجتماع بالغ الأهمية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ.

وفي طوكيو، تراجعت أسهم شركات التنقيب عن الطاقة 5.49 % مع ​انخفاض أسعار ⁠النفط نتيجة التوقعات ⁠بفائض المعروض، ما أثر سلباً على القطاع. وانخفض سهم شركة إنبكس، أكبر شركة تنقيب عن النفط والغاز في اليابان، 5.86 %.

وأدى انخفاض عوائد سندات ⁠الخزانة الأمريكية إلى تراجع أسهم البنوك 3.43 %. وهبط سهم مجموعة ميزوهو المالية 4.55 %، وسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جي المالية 3.75 %.

وكان اتجاه السوق سلبياً إلى حد كبير. فمن بين 225 سهماً مدرجاً على المؤشر نيكاي، ارتفع 35 سهماً، وانخفض 188، واستقر اثنان.

وكان أكبر الخاسرين ‌من حيث النسبة المئوية على المؤشر سهم شركة ريسوناك هولدنجز، الذي انخفض سهمها 7.56 %، ​وسهم شركة إيبيدن الذي نزل 6.44 %.

أما أكبر الرابحين من حيث النسبة المئوية على المؤشر فكان سهم شركة ريكروت هولدنجز، الذي ارتفع 5.02 %، وسهم شركة يوكوهاما للمطاط الذي صعد 3.41 %، ثم سهم شركة شيسيدو ​الذي ربح 2.91 %.