بدأت حركة السفر جوا تعود تدريجيا إلى طبيعتها في الولايات المتحدة أمس الاثنين، بعد اضطرابات واسعة استمرت ثلاثة أيام في أعقاب أمر صدر عن سلطات الطيران الأمريكية بوقف إقلاع الرحلات بسبب خلل.

يُعد قرار وقف إقلاع الرحلات الذي صدر بعد ظهر الجمعة المرة الثانية فقط التي يصدر فيها توجيه مماثل على مستوى البلاد منذ تعليق حركة الطيران في أعقاب هجمات 11 سبتمبر. وعزت إدارة الرئيس دونالد ترامب الإجراء إلى خلل طرأ أثناء تحديث معدات الاتصالات.

وصباح الاثنين، أُلغيت أكثر من 250 رحلة على صلة بالولايات المتحدة (أي رحلات داخلية ورحلات من الولايات المتحدة وإليها) كانت مقررة في اليوم ذاته، بحسب موقع "فلايت أوير" لتعقّب حركة الطيران.

يعد ذلك تحسنا كبيرا مقارنة بإلغاء أكثر من 2300 رحلة أُلغيت الأحد. وسُجّلت تأخيرات في أكثر من 700 رحلة على صلة بالولايات المتحدة مقررة الاثنين، مقارنة مع أكثر من 10 آلاف في اليوم السابق.

وأفادت شركة "يونايتد إيرلاينز" الاثنين بحدوث عطل واسع النطاق في أنظمتها أدى إلى تأخير بعض الرحلات لفترة وجيزة، قبل استئنافها.

وسعت إدارة ترامب لطمأنة المسافرين حيال كيفية حدوث فوضى من هذا النوع في أكبر قوة اقتصادية في العالم والتي لطالما تباهت بتفوقها في مجال التكنولوجيا.

وقال الرئيس الأمريكي قبيل مغادرته الاثنين في زيارة إلى الصين، إن الاضطرابات في حركة الطيران تعود إلى "تقادم المعدات والأعطال التي أصابتها"، محمّلا الإدارة السابقة مسؤولية الخلل.

وأكد ترامب للصحافيين "نسعى منذ عامين إلى الحصول على التمويل اللازم لإصلاح هذا النظام"، محيلا المشكلة على الكونغرس.

وعزت السلطات الفوضى العارمة التي شهدها الطيران الجمعة إلى أعمال تحديث شابتها أعطال في كابلات اتصالات مراقبة الحركة الجوية. من جهته، حمّل ترامب إدارة سلفه جو بايدن المسؤولية، داعيا الكونغرس إلى إقرار تمويل لتحديث نظام ضبط حكة الطيران الأميركي المتقادم.

ولم يؤد وقف إقلاع الطائرات إلى حالة فوضى في حركة السفر في الولايات المتحدة فحسب، بل أثار مخاوف جديّة حيال البنى التحتية في البلاد.

ورفض وزير النقل شون دافي الدعوات إلى استقالته، مؤكدا أنه ورث بنية تحتية شديدة التقادم لمراقبة الحركة الجوية، تشمل بحسب قوله أجهزة رادار يعود تاريخها إلى ستينات القرن الماضي.

وطالب بتخصيص 50 مليار دولار لتطوير نظام مراقبة الحركة الجوية وتحديثه، داعيا الكونغرس الذي يملك سلطة إقرار الإنفاق الحكومي إلى "الارتقاء إلى مستوى هذه اللحظة".

لكن الديموقراطيين سارعوا إلى الرد بأن الكونغرس الخاضع لسيطرة الجمهوريين كان بإمكانه اتخاذ هذه الخطوة.