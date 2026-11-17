





تدشن عصر إعادة التموضع الجيو-اقتصادي

في قراءة معمقة لمستقبل سلاسل الإمداد وحركة التبادل التجاري الدولي، سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على دراسة بحثية حديثة أعدها معهد ماكينزي العالمي، تحت عنوان لافت يؤكد أن نقطة ضعف التجارة العالمية البالغة قيمتها نحو 4 تريليونات دولار تمثل في الوقت ذاته فرصة استراتيجية هائلة لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي.

وقد أعد هذه الورقة التحليلية كل من شوبهام سينغال، الشريك الأول في شركة ماكينزي ورئيس معهد ماكينزي العالمي، بمشاركة الشريك جونغمين سونغ والزميل الأول تياجو ديفيزا، مستندين إلى بيانات شاملة ترصد مواطن الهشاشة البنيوية في التدفقات التجارية الدولية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية والاضطرابات المناخية والتحولات التكنولوجية المتسارعة.

وتكشف معطيات التقرير الذي نشرته «فورتشن» أن حجم التجارة العالمية الذي يواجه مخاطر تركز مرتفعة للغاية، أي السلع والخدمات التي تعتمد فيها الدول المستوردة على عدد محدود جداً من الموردين العالميين، غالباً ما يتركزون في أقل من ثلاث دول يقترب من حاجز الـ 4 تريليونات دولار سنوياً، وهو ما يعادل نحو 15% إلى 20% من إجمالي التجارة الدولية.

وتوضح الدراسة أن هذه الفجوة لا تقتصر على المواد الخام التقليدية والمعادن النادرة اللازمة لصناعات الطاقة النظيفة والبطاريات وأشباه الموصلات، بل تمتد لتشمل المكونات الإلكترونية الدقيقة، والمستحضرات الصيدلانية، وبعض السلع الزراعية الأساسية، ما يجعل الاقتصاد العالمي عرضة لصدمات متتالية في حال تعطل أي حلقة من حلقات هذه السلاسل بفعل النزاعات التجارية، أو العقوبات الاقتصادية، أو الكوارث الطبيعية، أو الأزمات الأمنية في الممرات البحرية الحيوية.

غير أن القيمة الجوهرية لبحث معهد ماكينزي، كما أبرزتها «فورتشن»، تكمن في تحويل زاوية النظر من مجرد التحذير من المخاطر إلى استشراف الفرص الاقتصادية الكامنة في معالجة نقاط الضعف هذه. فوفقاً لسينغال وفريقه البحثي، فإن سعي الحكومات والشركات الكبرى إلى تنويع مصادر التوريد وبناء مرونة هيكلية في سلاسل الإمداد لا يعني بالضرورة الانكفاء نحو الحمائية أو تفكيك العولمة، بل يفتح الباب أمام موجة جديدة من الاستثمارات العابرة للحدود وإعادة هندسة الخريطة الصناعية العالمية.

وتقدر الدراسة أن إعادة توجيه وتنويع هذه التدفقات التجارية البالغة 4 تريليونات دولار تتيح للدول الصاعدة والاقتصادات النامية في آسيا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وأفريقيا فرصة تاريخية للتحول إلى مراكز بديلة للتصنيع والتعدين والخدمات اللوجستية، ما يعزز النمو الاقتصادي العالمي، ويخلق ملايين الوظائف الجديدة إذا ما تم استثمار رؤوس الأموال في البنية التحتية والتكنولوجيا الحديثة.

وقد أثارت هذه الرؤية المزدوجة التي طرحها معهد ماكينزي صدى واسعاً وتفاعلاً لافتاً في وسائل الإعلام الاقتصادية العالمية ومراكز الفكر، حيث تباينت القراءات بين الترحيب بفرص التنويع والتحذير من كلفة التحول. فقد رأت صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية أن أرقام ماكينزي تضع النقاط على الحروف بشأن ما وصفته بـ«عصر إعادة التموضع الجيو-اقتصادي»، مشيرة إلى أن الشركات متعددة الجنسيات لم تعد تبحث عن التكلفة الأقل فحسب، بل باتت تضع «المرونة والأمن القومي» في صدارة استراتيجياتها، وهو ما يفسر الطفرة الاستثمارية التي تشهدها دول مثل الهند وفيتنام والمكسيك ودول الخليج العربي. ومن جانبها، أشارت وكالة «بلومبرغ» الاقتصادية إلى أن التحدي الأكبر أمام تحويل نقطة الضعف البالغة 4 تريليونات دولار إلى فرصة حقيقية يكمن في الفجوة التمويلية والتكنولوجية، موضحة أن بناء سلاسل إمداد بديلة في قطاعات معقدة مثل الرقائق الإلكترونية ومعالجة المعادن الحرجة يتطلب سنوات طويلة واستثمارات رأسمالية ضخمة قد ترفع من تكاليف الإنتاج وتغذي الضغوط التضخمية على المدى القصير.

وفي السياق ذاته، تناولت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أبعاد هذه الظاهرة من زاوية التحولات في السياسات الصناعية للدول الكبرى، معتبرة أن التنافس المحتدم بين الولايات المتحدة والصين وأوروبا لتأمين سلاسل التوريد يخلق نظاماً تجارياً متعدد الأقطاب، حيث تستفيد الدول «المحايدة» أو «الموصلة» التي تحافظ على علاقات تجارية متوازنة مع جميع الأطراف، فتستقطب المصانع والاستثمارات التي تسعى لتجنب الرسوم الجمركية والقيود التصديرية.

كما سلطت صحيفة «وول ستريت جورنال» الضوء على التحديات التشغيلية التي تواجه مجالس إدارات الشركات الكبرى، مؤكدة أن مجرد نقل المصانع من دولة إلى أخرى لا يحل أزمة التركز إذا بقيت مدخلات الإنتاج الأساسية والمواد الأولية مرتبطة بالمصدر الأصلي نفسه.

وعلى صعيد آراء خبراء الاقتصاد والتجارة الدولية، أجمع محللون في منظمة التجارة العالمية (WTO) والبنك الدولي على أن نتائج بحث معهد ماكينزي تعكس واقعاً جديداً تتراجع فيه كفاءة سلاسل الإمداد التقليدية لصالح نماذج أكثر تنوعاً واستدامة. وأوضح خبراء في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن التعامل مع مخاطر الـ 4 تريليونات دولار يتطلب سياسات ذكية تجمع بين الشراكات التجارية الإقليمية، وتحديث الموانئ والممرات اللوجستية، وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالمخاطر وإدارة المخزونات بكفاءة أعلى. وفي المقابل، حذر اقتصاديون متخصصون في الأسواق الناشئة من أن الدول التي تتأخر في تطوير تشريعاتها الاستثمارية وبنيتها الرقمية والطاقية ستفقد حصتها من هذه الفرصة التاريخية، بينما ستنجح الاقتصادات المرنة والمنفتحة في اقتناص نصيب الأسد من إعادة توزيع الثروة والتجارة العالمية.

وفي المحصلة، تخلص القراءة التحليلية لتقرير معهد ماكينزي العالمي وتفاعلات الساحة الاقتصادية الدولية إلى أن التجارة العالمية تقف اليوم أمام مفترق طرق حاسم؛ فإما أن تتحول نقاط الضعف والتركز البالغة 4 تريليونات دولار إلى قنبلة موقوتة تهدد استقرار الأسواق مع كل أزمة سياسية أو مناخية، وإما أن تُدار برؤية استشرافية تشاركية تحوّل التحدي إلى محرك للنمو المتوازن، وتعيد رسم خريطة الازدهار الاقتصادي العالمي على أسس أكثر عدالة ومرونة واستدامة لعقود قادمة.