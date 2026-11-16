



شهدت الخدمات المصرفية الإلكترونية في الولايات المتحدة، اليوم الاثنين ، اضطراباً تقنياً واسع النطاق طال عدداً من أكبر المؤسسات المالية والمصرفية في البلاد، مما تسبب في إرباك آلاف العملاء وتعذر وصولهم إلى حساباتهم الشخصية أو إتمام معاملاتهم المالية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية.

وبحسب ما أوردته وكالة "أسوشيتد برس" ووسائل إعلام أمريكية بارزة من بينها شبكة "سي بي إس نيوز"، فقد شملت قائمة البنوك المتأثرة كلاً من "بنك أوف أمريكا"، و"جي بي مورغان تشيس"، و"ويلز فارجو"، و"يو إس بنك"، إلى جانب خدمة التحويلات المالية الفورية "زيل".

وأظهرت بيانات موقع "داون ديتيكتور" المتخصص في رصد الأعطال الرقمية والانقطاعات التقنية، ارتفاعاً حاداً ومفاجئاً في بلاغات المستخدمين منذ ساعات الصباح الأولى، حيث تصدر بنك "تشيس" قائمة الشكاوى بأكثر من أربعة آلاف بلاغ تركز نصفها حول مشكلات في عرض أرصدة الحسابات وسجل المعاملات، فيما ارتبطت بقية الشكاوى بصعوبة تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني وتطبيقات الهواتف المحمولة وتعطل التحويلات البنكية.

كما سجل "بنك أوف أمريكا" نحو ألف وخمسمئة بلاغ تتعلق بتعطل الخدمات المصرفية عبر الإنترنت وأجهزة الصراف الآلي، في حين تجاوزت البلاغات المسجلة لكل من "ويلز فارجو" و"يو إس بنك" ستمئة شكوى لكل منهما تمحورت حول تعذر إتمام الحوالات المالية والوصول إلى البيانات المصرفية.

وفي أول تعليق رسمي لاحتواء قلق المودعين، أكد متحدث باسم بنك "تشيس" في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الأمريكية أن العطل ناجم عن "خلل تقني" وليس هجوماً سيبرانياً أو اختراقاً أمنياً، موضحاً أن بعض المعاملات تستغرق وقتاً أطول من المعتاد لإتمامها، لكن أموال العملاء وحساباتهم لا تزال آمنة ومتاحة، وأن الفرق الهندسية تعمل بأقصى سرعة لمعالجة المشكلة واستعادة الخدمة بالكامل.

وقد ظهرت لبعض عملاء البنك رسائل تنبيهية تفيد بأن بعض الخدمات غير متاحة مؤقتاً مع دعوات لإعادة المحاولة في وقت لاحق.

ويأتي هذا التطور بعد أيام قليلة فقط من عطل تقني كبير ضرب خدمات شركة "مايكروسوفت" العالمية، واستمر لساعات طويلة مؤثراً على منصات حيوية مثل "أوتلوك" و"تيمز" ومساعد الذكاء الاصطناعي "كوبايلوت"، وهو ما أثار تساؤلات في الأوساط التقنية والمالية الأمريكية حول مدى هشاشة البنية التحتية الرقمية واعتماد المؤسسات الكبرى على شبكات سحابية مترابطة قد تؤدي أي ثغرة تقنية فيها إلى شلل واسع يمس الحياة اليومية لملايين المستهلكين.