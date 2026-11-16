ترامب لا يمانع في عودة جنسن هوانغ إلى قيادة «إنفيديا» ويقول: تعلّم درساً كبيراً

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم ممانعته في عودة جنسن هوانغ إلى منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» (Nvidia)، بعد أيام من استقالته على خلفية أزمة أثارت جدلاً واسعاً حول علاقاته الشخصية وانعكاساتها المحتملة على الأمن القومي الأمريكي، مؤكداً أن هوانغ «تعلّم درساً كبيراً»، وأنه لا يرى ما يمنع عودته إلى قيادة شركة الرقائق الإلكترونية العملاقة.

وقال ترامب، في تصريحات للصحافيين في واشنطن، الاثنين، رداً على سؤال بشأن إمكانية إعادة هوانغ إلى منصبه: «بالتأكيد لن أمانع ذلك»، مضيفاً أن رئيس «إنفيديا» السابق يواجه وضعاً عائلياً معقداً، لكنه يركز على نشاط الشركة الأساسي المتمثل في بيع الرقائق الإلكترونية.

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتصاعد فيه التحركات من جانب حلفاء هوانغ وشخصيات بارزة في قطاع التكنولوجيا لدعم عودته إلى الشركة التي شارك في تأسيسها وقادها لأكثر من ثلاثة عقود، بعدما تحولت استقالته المفاجئة إلى أحد أبرز التطورات التي تشغل قطاع الذكاء الاصطناعي وأسواق التكنولوجيا العالمية.



وكان ترامب قد دافع عن هوانغ في تصريحات سابقة، مؤكداً أنه لا يعتقد أن الرئيس التنفيذي السابق كان على علم بأن سيدة الأعمال الصينية أليس هوانغ، التي ارتبط اسمها بالقضية، يُشتبه في عملها لمصلحة الاستخبارات الصينية.

وقال ترامب إنه سأل هوانغ مباشرة عما إذا كان يعلم بهويتها، فأجابه بأنه لم يكن على علم بذلك، مضيفاً: «أصدقه حقاً»، ووصفه بأنه رجل أعمال يتمتع بالنزاهة.

وتعود جذور الأزمة إلى تقارير تحدثت عن علاقة شخصية بين هوانغ وسيدة الأعمال أليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسرْبيد» السنغافورية، التي كانت تربطها علاقات تجارية مع «إنفيديا» وتحصل على أولوية في الوصول إلى رقائقها.

وأثارت هذه التقارير تساؤلات في واشنطن بشأن احتمال استغلال علاقات تجارية للوصول إلى تقنيات أمريكية متقدمة، وسط تحقيقات تتعلق بشبهات نقل رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين بالمخالفة لقيود التصدير الأمريكية.

كما كشفت تقارير لاحقة عن علاقات شخصية أخرى لهوانغ مع موظفات في الشركة، من بينهن كيمبرلي باول، نائبة رئيس «إنفيديا» للرعاية الصحية، ما زاد الضغوط المحيطة به وأدى إلى تفاقم الأزمة.

وكانت «إنفيديا» قد أعلنت في 12 نوفمبر الجاري استقالة هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً ورئيساً للشركة وعضواً في مجلس إدارتها، على أن تتولى المديرة المالية كوليت كريس منصب الرئيسة التنفيذية بالإنابة، بالتزامن مع بدء مجلس الإدارة البحث عن خليفة دائم، من داخل الشركة أو خارجها.

وأكد مجلس الإدارة ثقته في كريس وفريق القيادة، مشيراً إلى أن العمليات والتزامات الشركة تجاه العملاء وخريطة تطوير المنتجات ستستمر دون انقطاع. كما عيّن هارفي جونز أول رئيس لمجلس الإدارة، في خطوة أعقبت خروج هوانغ من منصبه.

وفي موازاة ذلك، أفادت تقارير لصحيفة «فاينانشال تايمز» بأن حلفاء هوانغ في وادي السيليكون بدأوا التحرك لتشكيل مجموعة ضغط تضم مسؤولين تنفيذيين بارزين في قطاع التكنولوجيا، بهدف إقناع أعضاء مجلس إدارة «إنفيديا» بإعادته إلى منصبه، والسعي إلى حشد دعم البيت الأبيض لهذه الخطوة.

ونقلت الصحيفة عن أحد حلفائه قوله إن الشخصيات المؤثرة في قطاع التكنولوجيا خارج مختبرات الذكاء الاصطناعي المتخصصة تدعم هوانغ.

وكانت وكالة «رويترز» قد نقلت عن تقرير الصحيفة أن هذه التحركات تحظى بدعم هوانغ نفسه، الذي ناقش مع مقربين منه إمكانية العودة إلى قيادة الشركة، دون أن تعلن «إنفيديا» رسمياً موقفاً من هذه المساعي أو تؤكد وجود قرار بشأن إعادة تعيينه.

وتكتسب تصريحات ترامب أهمية خاصة في ظل العلاقة الوثيقة التي جمعت الرئيس الأمريكي بهوانغ، الذي أصبح أحد أبرز وجوه صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة، فضلاً عن دوره في النقاشات المتعلقة بسياسة تصدير الرقائق الأمريكية إلى الصين.

وتأتي هذه التطورات بينما تواجه واشنطن ضغوطاً من مشرعين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي لتشديد القيود على وصول الصين إلى المعالجات المتقدمة المستخدمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

ورغم تأييد ترامب الواضح لفكرة عودة هوانغ، فإن القرار يبقى بيد مجلس إدارة «إنفيديا»، خصوصاً في ظل التحقيق المستقل الذي بدأه المجلس بشأن احتمال استهداف هوانغ من جانب عملية استخباراتية أجنبية، وما إذا كانت القضية قد ترتب عليها أي اختراق لأسرار الشركة أو تهديد للأمن القومي الأمريكي.

وكان المجلس قد قال في وقت سابق إنه لا يملك أسباباً للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو الأمن القومي تعرضا للاختراق.