النفط ينخفض مع تعافي صادرات الشرق الأوسط

انخفضت أسعار النفط، اليوم الاثنين، ​بعدما عززت مؤشرات على تعافي تدفقات الخام عبر مضيق هرمز التوقعات بزيادة المعروض ‌العالمي، رغم ​أن حوادث جديدة استهدفت ناقلات نفط سلطت الضوء على المخاطر التي لا تزال تهدد صادرات الشرق الأوسط.

وخلال التعاملات تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 69 سنتاً بما يعادل 0.7% إلى 95.15 دولاراً للبرميل. وانخفض خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتاً أو 0.4% إلى 88.19 دولاراً.

وقالت وكالة الطاقة الدولية، يوم الجمعة، ⁠إن سوق النفط العالمية ستعود إلى تسجيل فائض في الربع الأخير من العام، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي على النفط رغم استمرار الهجمات على الشحن.

وقال تيم واترر المحلل لدى كيه.سي.إم تريد «للمرة الأولى منذ بدء الصراع الأمريكي الإيراني، يأخذ المتعاملون بجدية احتمال وجود فائض في المعروض بدلاً من التركيز على استمرار شح المعروض».

وقالت وكالة الطاقة إن إمدادات النفط ستبلغ في المتوسط 105 ملايين برميل يومياً في الربع الأخير، بزيادة 1.7 مليون برميل يومياً عن الطلب المتوقع. وكانت الوكالة توقعت في السابق عجزاً في المعروض خلال الربع الرابع.

وقدمت الوكالة أيضاً مزيداً ‌من التفاصيل بشأن الكميات المتبقية من سحب غير مسبوق للنفط من احتياطيات الطوارئ لدى أعضائها تعهدت به في مارس، وقالت إن 71 مليون برميل ​ستتاح بحلول نهاية فبراير، بما في ذلك 15 ​مليون برميل من الديزل للمساعدة في ⁠تخفيف حدة شح الإمدادات في السوق.

ووفقاً لبيانات وكالة الطاقة، تم نقل نحو 15 مليون برميل يومياً من النفط الخام عبر مضيق هرمز في 2025.

وتعرضت الأسعار لضغوط أيضاً بفعل مؤشرات ​على تراجع الطلب ⁠في الصين، ثاني أكبر مستهلك ⁠للنفط في العالم.

وأظهرت أحدث بيانات المكتب الوطني للإحصاء في الصين، اليوم الاثنين، أن استهلاك المصافي في أكتوبر انخفض 2% عن الشهر السابق و8.1% على أساس ⁠سنوي.

ووفقاً لحسابات رويترز المستندة إلى بيانات حكومية أدى تراجع الاستهلاك إلى جانب زيادة الإنتاج المحلي والواردات، إلى ارتفاع مخزونات الصين من النفط الخام بنحو 492 ألف برميل يومياً الشهر الماضي.

وقال محللو بي.إم.آي في مذكرة ​للعملاء إن تعافي تدفقات الصادرات من تحالف "أوبك+" لا يزال هشاً، نظراً لأن الإمدادات في المنطقة تظل عرضة بشدة لاضطرابات جديدة.

وأضافوا «وعليه، فإن القيود على الإنتاج والصادرات، إلى جانب التقلبات في علاوة المخاطر الجيوسياسية، ستستمر في الهيمنة على حركة الأسعار إلى أن يتم التوصل ​إلى تسوية بين واشنطن وطهران». (لندن - رويترز)