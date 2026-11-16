المؤشرات الأوروبية قرب أعلى ​مستوياتها رغم تراجع قطاع التكنولوجيا



ارتفعت المؤشرات الأوروبية قرب أعلى ​مستوياتها على الإطلاق في مستهل تداولات الاثنين مدعومة بالمكاسب القوية التي ​حققتها الأسبوع الماضي، رغم تراجع أسهم التكنولوجيا، التي كانت بين أكبر الخاسرين في ظل تنامي حذر المستثمرين تجاه آفاق الاستثمار في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.09 % إلى ⁠664.76 نقطة بحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش.

وأثقلت المخاوف بشأن آفاق الذكاء الاصطناعي كاهل الأسواق العالمية، إذ يدرس المستثمرون بعناية عوائد الاستثمارات في الشركات الرائدة بالولايات ‌المتحدة، في حين أثرت فضيحة تورط فيها جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «إنفيديا»، على معنويات المستثمرين.

وسجلت الأسهم الآسيوية والعقود الآجلة للأسهم الأمريكية خسائر حادة، ‌اليوم الاثنين، غير أن الأسهم الأوروبية تماسكت ‌كونها أقل عرضة لتقلبات ‌أسهم الذكاء الاصطناعي، كما ينظر المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية باعتبارها ملاذاً ​آمناً نسبياً من ‌تقلبات هذا القطاع.

وانخفضت ​أسهم الشركات الأوروبية المرتبطة ⁠بالذكاء الاصطناعي، مثل سيمنس للطاقة 1.6 %، وتراجعت أسهم شركات الرقائق الإلكترونية مثل أيكسترون وإنفينيون 1.9 % و2.3 ​% على الترتيب.

وفي وقت ⁠لاحق من الأسبوع سيتجه التركيز إلى نتائج شركة «إنفيديا» الأمريكية لصناعة الرقائق الإلكترونية، والطرح العام المرتقب لشركة «أنثروبيك»، ⁠الأمر الذي سيختبر مدى استدامة طفرة الذكاء الاصطناعي.

وارتفعت معظم القطاعات الأخرى بشكل طفيف، في حين انخفض قطاع الموارد الأساسية 1.5 %، متأثراً بأسعار النحاس التي سجلت أدنى مستوى لها في أربعة أشهر بسبب ارتفاع الدولار، وتراجع الفضة 2.8 %.

وزاد سهم شركة نوفو نورديسك ​2.4 % بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للأدوية أن عقارها «كاجريسيما» ساعد على انخفاض الوزن بنسبة 25.4 % بين المشاركين في المرحلة المبكرة من ​التجربة.