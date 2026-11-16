فشل «فولكان» يدمر 40 قمراً لـ«أمازون» في أول إخفاق بتاريخ «يونايتد لانش ألاينس»

تعرضت خطط «أمازون» لتوسيع شبكة الإنترنت الفضائي «أمازون ليو» لانتكاسة جديدة، بعد فشل صاروخ «فولكان» التابع لشركة «يونايتد لانش ألاينس» (ULA)، المشروع المشترك بين «بوينغ» و«لوكهيد مارتن»، في إيصال 40 قمراً اصطناعياً إلى مدارها، إثر خلل فني، وقع بعد نحو 10 دقائق من إطلاقه من ولاية فلوريدا، الأحد، في أول إخفاق كامل لمهمة إطلاق في تاريخ الشركة.

وقالت «يونايتد لانش ألاينس»: «إن الصاروخ، الذي انطلق من قاعدة كيب كانافيرال، واجه مشكلة حالت دون وصول حمولته إلى المدار، مؤكدة أن التحقيق في أسباب الحادث لا يزال في مراحله الأولية، وأن تحديد طبيعة الخلل يتطلب تحليل بيانات الرحلة».

ويمثل الحادث ضربة لخطط الشركة لزيادة وتيرة إطلاق «فولكان»، أحدث صواريخها وأكثرها تطوراً، كما يضيف تحدياً أمام «أمازون» في سباق منافسة شبكة «ستارلينك» التابعة لـ«سبيس إكس».

وكانت المهمة الخامسة للصاروخ منذ دخوله الخدمة في 2024، والأولى بعد توقف دام تسعة أشهر، بسبب تحقيقات فنية بشأن معززاته الصاروخية ومحركاته الرئيسية من طراز «بي إي-4»، التي تصنعها شركة «بلو أوريجين» التابعة لجيف بيزوس، مؤسس «أمازون»، والتي تشارك في التحقيق بشأن الإخفاق الأخير.

وسبق لـ«أمازون» إطلاق 398 قمراً اصطناعياً عبر 14 مهمة منذ 2025، من أصل 3236 قمراً تستهدف نشرها لتوفير تغطية عالمية، وكانت تخطط لبدء تقديم خدمات الإنترنت الأولية خلال العام الجاري.